Cantante de Ildivo: "Comencé cantando heavy metal"

El cantante del cuarteto musical Ildivo, Urs Bühlers conversó con Trome y confesó sentirse muy cómodo en la música. Además reveló ser un fanático de las motos. El grupo se presentará hoy en el Jockey Club del Perú.

La relación del grupo debe ser casi de familia…

Sí, definitivamente somos una familia. Nosotros estamos más tiempo junto que con nuestros propios hermanos, hemos pasado muchas cosas, pero después de quince años somos diferentes. Más maduros, tenemos familia. Cuando empezamos éramos jóvenes y libres. Sin embargo, en esencia seguimos siendo los mismos. Los cuatro somos muy distintos, pero al cantar juntamos toda nuestra energía.

¿De qué manera Ildivo cambió tu vida?

Gracias a este grupo he podido viajar casi por el mundo entero y conocer a mucha gente.

¿El ser atractivos físicamente consideras que aportó en su éxito?

Supongo que algo. El artista es un paquete completo. Una buena voz e imagen es parte del concierto. Y nosotros lo tomamos bien en serio.

¿Es cierto que empezaste cantando metal?

Desde que era muy joven cantaba rock y heavy metal. Es la música con la que he crecido, pero de un día a otro cambie de estilo y comencé a escuchar música clásica. Ahora me gusta de todo un poco en la música.

¿Y cómo cuidas tu voz?

Bebo mucha agua. Cuido mi voz porque es un regalo que me ha dado la vida.

¿En tus ratos libres qué haces?

Me gusta andar en moto. Tengo doce y todas son antiguas. Me gusta personalizarlas.



