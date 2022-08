Es casado, padre de dos hijos y hasta el momento ha donado sangre de forma voluntaria 48 veces, durante 12 años. Con su sangre, Carlos Maesaka Yamasaki ayuda a salvar vidas de quienes lo necesitan y no cuentan con familiares ni amigos cercanos.

¿A qué edad donaste por primera vez?

A los 22 años, en 1994, para operar del corazón a mi tío Augusto. Se necesitaban varias unidades de sangre y doné por primera vez, en una donación ‘por reposición’. Me dijeron que sería la primera y la última vez, porque mi sangre salió a cuentagotas y no completé la bolsita, pero con mi casi nula condición ‘natural’ de donante de sangre, sigo haciéndolo en el Hospital Rebagliati desde hace más de 12 años, con 48 donaciones voluntarias de mi tipo de sangre A+.

¿Qué significa la donación voluntaria de sangre para ti?

Es parte de mi vida, lo hago periódicamente. Es excelente que algo muy simple represente tan valiosa ayuda para muchas personas que necesitan transfusiones de sangre, accidentados o enfermos graves, sin familia, ni amigos cercanos.

¿Debes sobrealimentarte luego de donar?

Siempre debemos alimentarnos bien, simplemente eso. Para donar hay que estar muy bien hidratados, antes y después. Es un mito de donar y correr a comerse un sanguchón, eso no tiene que ver con la donación.

Una anécdota qué recuerdes…

Un microbús chocó mi auto y debí ir a un laboratorio para probar en mi sangre que no había bebido alcohol. El técnico se cansó de pincharme sin éxito, me dejó casi como un ‘colador’. Hoy pienso cómo, con tan malas venas, casi invisibles, soy donante voluntario de sangre. No se requiere ser el más dotado, hay que tener voluntad y la paciencia de los profesionales del Banco de Sangre del Rebagliati cada vez que dono.

Dice que no hay excusas para dejar de salvar vidas de quienes carecen de familia o amigos. Foto: Allen Quintana

¿Hasta cuándo seguirás donando?

Si Dios me lo permite, y mi sangre sigue siendo útil, donaré hasta que muera.

¿Cuánto tiempo demora donar sangre?

El tiempo neto de la extracción de sangre es de unos 10 minutos. De paso, recibes el resultado de tus exámenes de laboratorio que te dicen lo saludable que estás.

¿No interfiere en tu trabajo?

No todas las horas del día trabajas, no hay excusas; los bancos de sangre atienden en horarios que se me acomodan muy bien.

¿Qué opinas de quienes venden su sangre?

Está prohibido, no se debe hacer.

Un consejo...

Cuando veas puestos de bancos de sangre en centros comerciales, acércate, quizás puedas donar ahí mismo. Las mujeres pueden donar cada cuatro meses y los hombres cada tres. Qué lindo sería, en agradecimiento por cada cumpleaños, donar sangre voluntariamente. No pierdes nada, porque tu cuerpo rápidamente se repone. Donar sangre es ayudarnos los unos a los otros.