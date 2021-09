Por estos días el título de mototaxista más rápido de Villa María del Triunfo tiene nombre y apellido: Anderson Quilca, un joven de 26 años que gracias a su velocidad se convirtió en el ganador absoluto de la competencia ‘Tierra Libre’. Su gran hazaña fue recorrer un kilómetro en tan solo 34 segundos. Conoce más de su historia.

¡Ganaste! ¿Cómo te sientes ahora?

Contento y muy orgulloso de mí por ganar por segunda vez. Ha sido una bonita experiencia porque la gente ya me reconoce. El otro día un señor subió a mi moto y me dijo que su hijo quería saludarme.

Amas la velocidad...

Me encanta. Soy un buen chofer y el más rápido de Villa María del Triunfo. Aunque mi mamá siempre me dice que me cuide.

Anderson Quilca es un joven mototaxista de 26 años. (Fotos: Fernando Sangama)

En tu primera competencia ¿Cuánto recorriste?

Fueron 5 kilómetros en 10 minutos, ahora fue más corto, pero igual gané.

Llevas poco tiempo participando en estas carreras

Si, recién tres meses es que antes las carreras las hacían en Chorrillos. Tener que ir hasta allá me desanimaba. Me gusta sentir la adrenalina, he empezado con motos, pero algún día ojalá puede correr en algo diferente.

¿Autos?

Si, quién sabe más adelante puede estar en una competencia de autos.

A fin de mes en Villa María del Triunfo habrá otra competencia de mototaxis. (Foto: Fernando Sangama)

¿Y hace cuánto tiempo trabajas como mototaxista?

Más o menos tres años. Antes trabajaba vendiendo turrones. Me volví mototaxista porque vi que a mis primeros les iba bien. Así es que me compré mi primera motito.

¿Recuerdas cuánto te costó?

Unos nueve mil soles, lamentablemente faltando la última cuota me la robaron, me puse muy triste pero me compré otra.

Entonces ser mototaxista es rentable...

Para mí sí, porque trabajo solo en cerros. Por cada carrera ahí me pagan de 5 soles para arriba.

Tus rutas son las zonas altas...

Si, yo me muevo solo por los cerros, por eso siempre le hago mantenimiento a mi mototaxi para que funcione bien. Le doy cariño (risas)

¿Cuando te veremos en una nueva competencia?

A fin de mes habrá otro ‘Tierra Libre’ organizado nuevamente por la empresa Motocar Racing Team- Monsterkart.