Ceciclia Brozovich: "Me divierto y hago televisión sana" | ENTREVISTA

Convertida en una de las figuras principales de TV Perú, Cecilia Brozovich llega diariamente a todos los rincones del país con su programa ‘Te veo a la una’. Afirma que su labor es un aprendizaje diario y que, en estos momentos de su vida, no añora el pasado.



El amor es...

El motor que mueve el universo.



Tu frase preferida...

Tengo dos: ‘Todo da vueltas’ y ‘no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti’.



Trabajar en TV Perú es...

Un gran aprendizaje día a día.



Lo mejor de tu programa...

Me divierto y hago televisión sana.



Lo que más te gusta de tu cuerpo...

Que esté sano.



Tienes ojos color...

Del tiempo, porque cambian del verde oscuro al claro.



¿Qué significa para ti el matrimonio?

Un compromiso.



¿Cuál es tu peor defecto?

Ser muy renegona.



Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?

Aliviar muchos problemas de nuestro país, como construir edificaciones para mantener el calor en zonas que lo necesitan.



Dos cosas que has mejorado de tu personalidad...

Me he vuelto puntual y disciplinada.



¿Tienes una mascota en casa?

Tengo una gatita adoptada llamada Andrómeda.



Defínete en tres palabras...

Alegre, respetuosa y consciente.



Si pudieras regresar al pasado, ¿a qué edad sería?

No regresaría al pasado, así estoy bien.



¿Qué querías ser de niña?

Actriz y cantante.



Un sueño que aún no cumpliste...

Cantar en un escenario repleto de gente, coreando mis canciones.



¿Qué es la música para ti?

El elixir de la felicidad.



Una meta lograda...

Sentirme estable en todos los sentidos.



Un proyecto actual...

Estrenar una balada que he compuesto y de la que no puedo decir más.



La violencia contra la mujer es...

Un mal que tenemos que erradicar.



Te encantan las personas...

Alegres, felices y proactivas.

