A sus 42 años, Carlos Cobos Montoya muestra con mucho orgullo y entusiasmo su colección ‘Recuerdos de la infancia’, que junta juguetes y diversos artículos de los años 70, 80 y 90. Esta gran travesía la empezó cuando apenas tenía 10 años. Algunas de las piezas grandes que destacan son el personaje de Mumm-Ra (‘ThunderCats’), Wall-E y Gonta (peluche).

¿Cómo nace tu pasión por estos juguetes?

Por un tema de nostalgia. Cuando tuve la oportunidad de encontrar un juguete de antaño me trasladó a esa época, cuando era niño y me veía jugando muy feliz.

¿Ahí te vuelves coleccionador?

Sí, fue ese sentimiento que me hizo buscar mis juguetes de niño. Algunos los he recuperado de las casas de mis tías.

¿Ya tenías todas las piezas?

La mayoría, pues empecé a juntarlas desde los 10 años. Pero desde el 2017 me dedico a buscar y comprar los juguetes que me faltan.

Ha denominado a su colección 'Recuerdos de la Infancia' (Foto: Trome)

¿Cuántos artículos tienes en tu colección?

Uy, son más de mil. Desde un borrador que usaba en el colegio hasta mis juguetes de los años setenta, ochenta y noventa. Todos son parte de mi colección que he llamado ‘Recuerdos de la infancia’.

¿Cómo los cuidas?

Cada dos a tres veces por semana los limpio del polvo y la humedad. Es un trabajo cuidadoso porque algunos juguetes son tan pequeños y frágiles que se pueden romper.

¿Cuál fue la pieza más difícil de conseguir?

Fue una mesa de pinball. No solo porque ha sido la más cara, sino porque me costó encontrarla. Además, como es grande no la tengo en mi casa, sino en la cochera de un amigo. Pronto la tendré conmigo.

¿Es caro ser coleccionista?

Sé que el gasto ahuyenta a las personas. Pero es más que dinero. Uno puede coleccionar envolturas de chocolates, boletos, llaveros, estampitas. La idea es que cuando lo veas se conecte a ti con algún recuerdo.

¿Has vendido alguna vez un artículo de tu colección?

Sí y me ha dolido mucho hacerlo. Pero por una necesidad y para cubrir gastos he vendido algunos artículos.

¿En cuánto está valorizada tu colección?

He decidido no pensar en eso. Solo seguir buscando mis recuerdos de la infancia.

Carlos Cobos mostrando su colección. (Foto: Trome)

¿A qué te dedicas?

Gracias a mi pasión he logrado crear una comunidad de coleccionistas en el Perú. Tenemos grupos y también realizamos ferias y exposiciones de lo que tenemos. Además, vendemos algunos artículos.

¿Tienen algún evento próximo?

Sí. La comunidad cumple 4 años y lo celebraremos en diversos distritos. Estaremos en la Municipalidad de San Miguel, Royal Plaza y Real Plaza durante todo agosto.

¿Dónde los pueden encontrar?

Estamos ubicados en el jirón Camaná 936, tienda 08, Centro de Lima. Además, en las redes sociales como ‘Comunidad de Coleccionistas del Perú’.