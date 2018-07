'Charolito' y 'Plumilla' presentan su circo en Lima Norte [FOTOS]

Fernando Timaná (54) es el payaso ‘Charolito’ y Jorge Bustamante (41) ‘Plumilla y profesor Otto’ , ellos estuvieron en programas como ‘Hola Yola’, ‘Karina y Timoteo’ y ‘María Pía y Timoteo’, durante quince años fueron los payasitos más queridos de la televisión, hasta que en el 2000 desaparecieron los programas infantiles. Luego de varios años han formado desde abajo su propio circo en Comas y quieren dejar el mensaje que se puede hacer reír a los niños con un humor sano.



¿Cómo así decidieron ser payasos?

Fernando: Desde muy jovencito me dedicaba a este oficio, pero fue mi papá antes de morir que me preguntó si quería dedicarme a esto y cuando le dije que sí, me aconsejó que lo haga bien. De ahí empezó todo.

Jorge: Yo comienzo a ser payaso desde la época del colegio, pero al inicio me presentaba solo en fiestas infantiles, y luego ingresé al mundo del circo.



¿Y cómo se conocieron?

Fernando: En el programa de Yola, nos hicimos amigos en el 93, luego nos llamaron para el programa de Karina y Timoteo.



Ya no hay programas así, ¿qué piensan al respecto?

Fernando: Es una pena, porque ahora los programas que están en horario infantil solo están llenos de groserías, violencia y sugerencias sexuales.

Jorge: Ya no piensan en los niños, en inculcar valores y realizar un contenido adecuado para ellos.



¿Cómo nace la idea de juntarse para crear este circo?

Jorge: Esta iniciativa nació en un pasacalle por el ‘Día del Payaso’. Nos reencontrarnos y dijimos por qué no nos juntamos para hacer un circo y desde ahí lo hacemos hace cuatro años.



¿Y qué contenido tiene su circo?

Fernando: Es un show para toda la familia, donde no hay violencia, ni vulgaridad. Manejamos un humor sano sin burlarnos de nadie.

Jorge: Apelamos a los recuerdos, a la infancia de generaciones pasadas y demostramos que las rutinas que hacemos dan risa hasta a los niños de ahora.



¿Cuál es la característica principal de su trabajo?

Fernando: Tenemos la verdadera esencia de un payaso, también trabajamos los vestuarios, que son clásicos, y, sobre todo, dejamos un mensaje a los padres e hijos.

Jorge: Además de ser un show, tenemos variedades con malabares, magia y acrobacias. La gente va a reír y llorar de alegría.



¿Han tenido alguna anécdota en su trabajo como payasos?

Jorge: Es algo que nos pasa al finalizar el show, yo escribí en el guion que ‘Charolito’ y ‘Plumilla’ se ponen sentimentales y comienzan a llorar y pasa siempre que terminamos llorando de verdad y al cambio del acto nos tenemos que secar las lágrimas detrás de la carpa.



¿Que opinión tienen de los circos actuales?

Fernando: Ahora cualquier persona que es famosa quiere tener uno, pero no es así. El circo es un sentimiento, no solo es hacer reír, te debe dejar un mensaje.



¿Dónde se van a presentar?

Jorge: Estaremos en ‘El circo de Charolito y Plumilla’ desde el 20 de julio al 19 de agosto en la explanada del Centro Cívico de Comas, ubicado entre las avenidas 22 de Agosto y Universitaria.



