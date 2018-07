Christian Hudtwalcker: "Cuando me enamoro soy tremendamente intenso"

En la última edición de +Mujer entrevistamos al periodista Christian Hudtwalcker quien confesó que está solo y en busca de una mujer que tenga buen sentido del humor.



Respecto a su comentado estilo de entrevistar, Hudtwalcker acepta que a veces se exalta al hablar. "A veces me doy cuenta de que lo estoy haciendo, pero soy un apasionado para todo lo que hago: cuando hago deporte, entrevisto y opino. ¡Uf cuando me enamoro, soy tremendamente intenso!", comenta.



Respecto a su parecido físico con el actor Salvador del Solar, Christian contó que sí algunas personas se lo han hecho notar. "Creo que a él le han dicho que se parece a mí. Sí, sí me ha pasado. Enhorabuena, ¿no?", agregó.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.