Cielo Torres: ‘Me preguntan por qué soy tan mala’ [VIDEO y FOTOS]

La guapa cantante y ahora actriz de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’ , Cielo Torres , se descubrió como una mujer muy sentimental al recordar a su padre y dijo que su mayor deseo es grabar un disco como solista. Atrévete a conocerla un poco más.



El amor es...

Una cosa de locos.



Tu personaje de ‘Sabrina’ en ‘Ojitos hechiceros’ es...

Un regalo, porque me ha permitido acercarme a mucha gente.



Cuando te reconocen en la calle, ¿qué es lo primero que te dicen?

Por qué eres tan mala.



Ser una ‘Agua Bella’ fue...

El inicio para cumplir mis sueños.



Cielo Torres

¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir?

La vista, ya que al menos podría cantar y hablar.



¿Qué color abunda en tu clóset?

Me he dado cuenta de que el rojo, ja, ja, ja.



¿Tienes tatuajes?

No.



Estar en la sentencia del programa ‘El artista del año’ es...

Un gran reto, lo más difícil de la competencia.



¿Qué prefieres, cantar o actuar?

No puedo separarlos porque son un complemento perfecto.



Un personaje que te gustaría interpretar...

Uno de acción.



La canción que más te gusta entonar...

Un tango llamado ‘Cuesta abajo’.



¿Con qué actor extranjero te gustaría conversar?

Me parece muy interesante el trabajo de Eugenio Derbez.



¿Alguna vez fuiste infiel?

Nunca.



¿Tienes un jugador preferido en la selección peruana de fútbol?

(Luis) Advíncula, me parece muy carismático.



No te gusta que las personas sean...

Mentirosas.



¿Qué le preguntarías a tu ‘yo’ dentro de veinte años?

¿Eres feliz?



Te encanta un hombre...

Decidido.



¿Sabes cocinar? Si es así, ¿cuál es tu mejor platillo?

Sí, el ají de gallina.



Un sueño cumplido...

Estar en una telenovela.



Una meta por lograr...

Grabar un disco como solista.



Si pudieras viajar en el tiempo, ¿sería al pasado o al futuro?

Al futuro, para ver si logré lo que quería hacer.



Si en diez segundos tuvieses que pedir un deseo, ¿qué sería?

Hablar con mi papá, que ya no está.