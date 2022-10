Hoy en día, vemos que son más las personas que optan por usar los vapes y dejan de lado los cigarrillos convencionales. Algunos dicen que es un dispositivo que les ayudará a reducir el consumo del tabaco y es menos dañino para la salud, pero ¿qué tanto sabemos sobre el uso excesivo de estos aparatos y la contaminación que genera al medio ambiente?

La coordinadora académica de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPC, Anita Arrascue nos explica más sobre los vapers y el impacto que tiene en el medio ambiente.

¿De qué manera podría contaminar los vapes en el medio ambiente?

Los vapers generan una serie de desperdicios que van desde sus cartuchos, empaques, envases y sus baterias. Los residuos que producen pueden dividirse en 3 tipos: plásticos, peligrosos (pilas y baterias) y electrónicos (el propio dispositivo). Generando así una serie de residuos plásticos de un solo uso que llegan al ambiente. A su vez, ocasionan el aumento de desperdicios tecnológicos, ya que son dispositivos electrónicos de los cuales no se realiza una buena disposicion final en sitios adecuados para este tipo de residuos, y, por último, residuos peligrosos como pilas y baterías.

Se sabe que las colillas de cigarros son contaminantes para el medio ambiente, ¿cómo es en el caso de los vapes?

Muchos productos de vape usan cartuchos de plástico cuyo contenido debe ser reemplazado por el ususario cada cierto tiempo, ya que estos no se pueden reciclar porque contienen nicotina, la cual es considerada un desecho peligroso. Esta sustancia se arroja a la basura, propagándose en el medio ambiente, ingresando a las cadenas tróficas y no solo contaminando el medio si no también intoxicando a animales silvestres o contaminando las fuentes de agua que se utilizan para regar o para agua potable.

¿Qué consejos le podría brindar a los consumidores de estos productos? ¿Qué deberíamos hacer cuando el producto ha sido consumido en su totalidad?

• Los vapes utilizan baterías y pilas por lo que se recomendaría utilizar dispositivos recargables y cuando ya sea necesario realizar el cambio. Deben asegurarse de no arrojarlos drectamente a la basura de nuestros hogares si no en contenedores para la recogida de pilas o baterias que podemos encontrar en nuestros distritos.

• También hacer un buen uso de la batería, como todo dispositivo electrónico, para que tenga más tiempo de vida útil.

• Apagar el dispositivo si no lo estamos usando, o cargarlo solo hasta cuando esté totalmente cargado y no dejarlo toda la noche (o día cargando), para hacer un mejor uso y de paso no generar desperdicios de energía.

• A la hora de comprar los dispositivos, de ser posible, asegurarse que sean recargables (no de un solo uso).

En general ¿qué consejos le podría brindar a una persona que fuma para que no contamine el medio ambiente?

• Buscar usar productos naturales para reducir la huella ecológica (menos consumo de combustibles, menos emisiones de CO2 a la atmósfera, etc.).

• Adquirir dispositivos de calidad que tengan una vida útil más amplia y evitar tener que cambiarlos a menudo.

Etadísticamente ¿Cuánto ha avanzado el país en temas de reciclaje? ¿El Perú en que puesto esta? (Creo que es uno de los últimos)

El Perú ha avanzado muy poco en temas de reciclaje , según datos del Ministerio del Ambiente en el país se genera un promedio de 21 mil toneladas de residuos municipales al día, lo que equivale a 0.83 kilogramos por persona al día. Solo un 1% de los residuos municipales se están recuperando pero el potencial es alto, muchos expertos indican que más de la mitad de los productos que se generan pueden ser reciclados 1 .

¿Por qué cree que el consumidor aún no está tan enganchado con el método del reciclaje?

• La falta de incentivos por parte de las municipalidades para los ciudadanos que participan activamente.

• Los ciudadanos, en la mayoría de los casos, no visualizan avances en sus localidades en relación al tema.

• Muchas veces es por desconocimiento y falta de información, acerca de los impactos que pueden ocasionar los residuos que se genera en sus hogares.

• Pocos puntos de acopio de desechos que se pueden reciclar, no contamos con una buena infraestructura en nuestras localidades, que nos facilite llevar nuestros desechos de diferentes tipos para que puedan ser reciclados.

¿Por qué estas campañas de reciclaje no están pegando en la población?

Estas campañas deben realizarse de manera orgánica, atendiendo a las necesidades de las personas y de la misma ciudad.

• No se informa de manera adecuada los beneficios que se producirían si todos los ciudadanos nos sumamos a estas campañas. Por ello, existe un desinterés de parte

de todos.

• Al no haber infraestructura e incentivos para realizar estas actividades la ciudadanía no lo considera como importante y necesaria, y no se toma el tiempo

de participar en estas campañas.

¿Qué podríamos hacer en casa? Bríndenos algunos consejos para reciclar

• Informarnos acerca de los productos que consumimos en nuestros hogares para tomar buenas decisiones de compra. Parte del proceso de un manejo adecuado de los residuos sólidos es reducir nuestro consumo. El rol de la ciudadanía es fundamental para generar un consumo responsable y desarrollar principios relacionados a la reducción de los residuos que generamos.

• Como consumidores, debemos siempre preguntarnos si lo que estamos adquiriendo se puede reusar o reciclar para poder saber que vamos a hacer con

estos residuos.

• Ya en casa podemos iniciar una separación de nuestros residuos, entre orgánicos e inorgánicos. Para el caso de los inorgánicos podemos identificar como botellas, latas, cajas, productos que en su gran mayoría se pueden reciclar y buscar puntos de acopio en nuestros distritos o participar en las diversas formas de acopio de estos productos.

• Para los residuos orgánicos (restos de comidas) podemos compostearlas en nuestras casas, en nuestros jardines o si vivimos en departamentos podemos adquirir diversos equipos pequeños de cerámica para este fin, y así elaborar nuestro propio compost.}

