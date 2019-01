Cinco beneficios de reciclar y cuidar el medio ambiente

Una investigación de Ocean Conservacy muestra que cerca del 80% de los residuos plásticos en los océanos comienza como basura en las ciudades, y que la gran mayoría llega a los océanos por medio de los ríos. Se estima que alrededor del 90% de los residuos plásticos que llegan por los ríos a los océanos provienen de los 10 ríos más grandes del mundo, ocho en Asia y dos en África. El 60% de los residuos plásticos en los océanos tienen su origen en cinco países del sudeste de Asia.



Por ello, la empresa francesa Veolia, líder mundial en servicios medioambientales con más de 160 años de experiencia a nivel mundial, se unió este año a la Alianza para el Término de los Residuos Plásticos, la cual está conformada por más de 30 empresas que han destinado destina más de 1,000 millones de dólares para combatir la eliminación de plásticos en el medio ambiente, especialmente en los océanos.



"El éxito requerirá la colaboración y esfuerzos coordinados de muchos sectores, con diferentes potenciales de resultado, ya sea a corto o largo plazo. Abordar el tema del plástico en el medioambiente y desarrollar una economía circular para el plástico requiere la participación de toda la cadena de valor y compromiso a largo plazo de empresas, gobiernos y comunidades. Nadie puede resolver esto solo", afirma Antoine Frérot, CEO de Veolia y vicepresidente de la AEPW.



La Alianza es una organización sin fines de lucro e incluye toda la cadena de valor de los plásticos: empresas que producen, utilizan, venden, procesan, recogen y reciclan plásticos. Esto incluye fabricantes de químicos y plásticos, compañías de bienes de consumo, revendedores y empresas que trabajan con gestión de residuos.

Ante esto, te vamos a dar unas serie de razones de por qué es importante reciclar:



Preserva los recursos naturales

Sin duda, una de las ventajas de reciclar más importantes es la preservación de los recursos naturales. Al reciclar, los productos se reutilizan, por lo que no se necesita volver a sacar la materia prima de la naturaleza, sino que podemos alargar la vida útil de esa que ya se ha extraído.



Menos contaminación

¿Te has parado a pensar la cantidad de bolsas, plásticos, envoltorios, cajas y residuos que creas en tu día a día? Cada año decenas de toneladas de plásticos acaban en los océanos, destruyendo el hábitat marino y la salud de nuestro planeta. Algo tan simple como reciclar puede evitar que esto suceda y que todos esos residuos plásticos que creamos puedan tener una segunda vida y no terminen flotando en nuestras costas.



Ahorra dinero

En nuestro hogar, reciclar residuos orgánicos o inorgánicos puede tener un sinfín de usos a nivel funcional, decorativo o incluso artístico, por lo que también ahorramos dinero, y a su vez se produce y se contamina menos.



Ahorra petróleo

Hay que tener en cuenta que el petróleo es la materia principal mediante la cual se fabrica el plástico, por lo que uno de los principales beneficios del reciclaje es el ahorro de un recurso no renovable que cada día escasea más.



Ahorra energía

Fabricar un producto de cero implica más procesos que si se recicla uno preexistente, lo que comporta unos gastos de energía que se pueden elevar hasta un 25%.