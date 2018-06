Cinco consejos para evitar el tráfico previo al partido de Perú

En este mundial podremos observar los partidos de nuestra selección a tempranas horas de la mañana , y si eres de los que disfruta verlos en lugares concurridos como plazas o restaurantes con la compañía de familia y amigos, debes estar al tanto del tráfico que se origina a esas horas del día para movilizarse. En ese sentido, Easy Taxi , ha creado una lista con algunos consejos a seguir para evitar atorarte:



1.- EVITA BLOQUEAR EL CRUCE DE AVENIDAS O CALLES. - Recuerda ceder el espacio apropiado para que otros vehículos puedan transitar correctamente. En hora punta es donde se genera más congestión, por eso evita bloquear los cruces de avenidas o calles, de esa forma el tránsito será más fluido y se evitarán accidentes.



2.- SI INGRESAS EN UN ÓVALO.- Maneja con prudencia y evita malos ratos. Recuerda que ingresar a un óvalo, los autos que están en la parte interna del carril son los que tienen preferencia para cruzar. Ingresa con cuidado y evita cerrar el paso.





3.- CUIDADO CON ZONAS CERCANAS A UN COLEGIO.- Los partidos se han pactado de forma temprana, pero recuerda que por las mañanas cientos de jóvenes y universitarios están en rumbo a sus clases y es inevitable no encontrarse con un grupo durante nuestro recorrido. Por ello, son estas zonas cercanas donde uno debe ser precavido y ceder el paso.



4.- NO CRUCES LOS ROMPEMUELLES A MÁS DE 20KM. - En el afán de querer llegar puntuales a nuestro destino, descuidamos nuestros autos. Nuestra ciudad no es ajena a los rompemuelles o baches en distintas avenidas y cuando se cruza uno quienes más sufren son nuestros amortiguadores. Recuerda cruzar a no menos de 20 km para resguardar la suspensión del vehículo.





5. UTILIZA UNA APLICACIÓN DE CELULAR.- Una de las mejores formas de manejar y visualizar a tiempo real la situación de las principales avenidas y calles de la ciudad es mediante una app como google maps o waze. De esa forma evitarás irte por calles muy congestionadas. Eso sí, ten cuidado con el uso del celular y su batería.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.