Cinco consejos para planear la decoración de Navidad 

A dos meses de la Navidad -y un poco más- diversas tiendas comerciales y especializadas en decoración ya empiezan a adornar sus vitrinas y stands con muñecos de nieve, Papá Noeles, gigantescos pinos y diversos adornos alusivos a dicha fecha.



En este contexto es imposible no contagiarse de este espíritu y empezar a pensar en cómo será la decoración navideña este año. Nilda Arizmendi, de Panorama Hogar, dio cinco consejos para iniciar el plan de decoración para su hogar.



1. Antes de nada hay que tener claro el espacio que tenemos en casa para poner un árbol de Navidad o un nacimiento. Pues muchas veces, nos emocionamos y compramos algo muy grande que difiere completamente con la proporción del hogar.



2. Tenga en cuenta los colores de su decoración. Si bien es cierto, el nacimiento, árbol y demás adornos no tienen que ser del mismo tono que sus paredes o muebles, siempre hay que pensar en la armonía visual.



3. El presupuesto. Si está pensando en renovar todo: árbol, nacimiento y adornos, es aconsejable hacer un presupuesto previo para evitar sobregirarse. Recuerde que puede darle toques de actualidad a lo que ya tiene para evitar el sobre gasto. De esta manera, puede usar lo que ya tiene y actualizarlo con lo que desea.



4. Si la casa es chica (un departamento) considere comprar nacimientos en bloque, es decir, los que están sobre una misma base, para evitar que ocupen mucho espacio.



5. Recuerde que la Navidad no tiene que representar gasto, sino amor. Por ende, siempre hay lugares donde a inicio de temporada se realizan remates de temporadas anteriores. Allí puede conseguir grandes descuentos en artículos navideños hermosos. Arizmendi precisó que hasta este domingo, Panorama Hogar estará en liquidación de miles de productos alusivos a la Navidad.