Cinco cosas que deberías hacer con tu pareja para fortalecer la relación

Si deseas asegurar una relación estable y feliz, debes también plantearte nuevos propósitos y metas para cumplir con tu pareja. Y no nos referimos a cosas materiales, sino a pequeñas acciones que lograrán una máxima conexión con el ser amado.



1. Hacer cosas aburridas juntos

​El psicólogo Michael Salamon dice que ni siquiera tiene que ser divertido o una actividad recreativa. El punto es que ambos deben sentir esa sensación de cuando terminas un trabajo aburrido juntos. Sabemos que lavar los platos no es divertido, pero el alivio de haberlo hecho es sin duda algo especial.

2. Trabajen en sus amistades

Todos tenemos una vida antes de nuestra relación. Es necesario no olvidarla y desconectarse para así poder mantener una relación saludable. Es importante tratar de mezclar a tu galán con tus amigos, pero también necesitan tiempo de amigos como antes.

​

3. Pregunta cómo puedes ayudar

No si puedes ayudar. De esta forma puedes mejorar tu conexión e intimidad con tu pareja de una manera considerable y más eficiente.

4. Hablen del futuro

No significa escoger los nombres de sus hijos, pero sí tener conversaciones para tener una noción de qué les espera en un futuro. Esto es importante para saber si su relación va para el mismo rumbo, y si quieren lo mismo para el futuro.

5. Reconoce sus cualidades

Es importante reconocer y fomentar las cualidades y éxitos de tu pareja. Por muy sencillo que esto suene, a todos nos encanta ser reconocidos por lo que hacemos.



