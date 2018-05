Cinco elementos indispensables para dibujar Manga 

Personajes como Dragon Ball, One Piece o Sailor Moon, tiene un espacio ganado dentro del mundo cultural y artístico. Estas representaciones de la cultura japonesa son parte fundamental de la industria del manga, cuyos fieles seguidores han convertido en un sector altamente desarrollado y rentable.



El arte del manga es considerado como una de las tres tradiciones historietistas a nivel mundial, y dominarlo, requiere conocer una serie de técnicas especializadas y contar con las herramientas necesarias. Por ello, el centro comercial La Rambla Brasil ha recopilado cinco elementos que te permitirán empezar tu entrenamiento para convertirse en un maestro mangaka:



Papel Satinado: El tipo de papel que elijas es fundamental al momento de iniciarte en este arte. Es recomendable que sea satinado y lo suficientemente grueso para no absorber la tinta, de lo contrario las líneas de tu dibujo no quedarán bien definidas.



Tinta negra: Tener líneas definidas, limpias y gruesas realzarán tu boceto, dándole un aspecto de dibujo profesional; por ello lo mejor es elegir tintas espesas que permitan tener un mejor control sobre el trazo.



Plumas: Elegir una pluma es casi tan importante como definir qué dibujarás. Hay dos aspectos fundamentales: el tamaño de la punta y la dureza de la pluma. Conocer las opciones y tipos te permitirá determinar la variedad del trazo. Si estás recién iniciando en esta técnica, puedes empezar a dibujar con estilógrafos o lapiceros.



Reglas curvas: Un mangaka principiante siempre necesita una guía que lo ayude a mejorar su técnica. Una regla flexible te permitirá realizar curvas de cualquier tamaño sin necesidad de invertir mucho dinero.



Libro de referencia: Aunque la originalidad es primordial, siempre es importante tomar como referencia trabajos antes realizados para fondos, ropa, poses, estilos, de manera que los dibujos tengan más sustancia.



