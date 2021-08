Las verduras son parte esencial de una alimentación balanceada. Los nutricionistas aconsejan consumir al menos 5 porciones de verduras y frutas al día, sin embargo, muchas veces el estilo de vida moderno y la falta de tiempo para organizar debidamente las comidas, hacen que cumplir con este requerimiento pueda resultar complicado.

Para ayudarte a consumir más verduras y poder aprovechar sus beneficios al máximo, la nutricionista Sylvia Rodríguez de Healthy Pleasure Blog brinda cinco consejos, dentro de una alimentación consciente, que te ayudarán a ver las verduras con otros ojos.

1. Inicia con un buen desayuno.

Incorporar verduras dentro de la primera comida del día te ayudará a poner en marcha tu metabolismo y a asimilar mejor las vitaminas que estos alimentos aportan a tu dieta. Una tostada con palta, tomate y germinados, acompañado de un jugo o smoothie de frutas y verduras puede ser una buena alternativa para iniciar el día.

2. Las verduras también pueden ser snacks prácticos y saciantes.

Si durante el día te provoca algo entre comidas, unos bastones de apio y zanahoria con hummus o unos chips horneados de kale (vegetal) pueden ser tu solución.

3. Elige un día libre de carne.

No necesariamente tienen que ser los lunes como regla básica, pero el tener que reemplazar este elemento, será un método infalible que te ayudará a consumir más verduras durante el día. Un cebiche de champiñones durante el verano o una crema de verduras con croutones en invierno, serán buenas opciones para reivindicar a este grupo de alimentos.

4. La organización es clave.

Muchas personas dicen no consumir suficientes verduras durante el día por falta de tiempo para lavarlas, pelarlas y cortarlas o no las eligen en sus compras porque al ser un alimento fresco, dura poco tiempo en la refrigeradora. La mejor alternativa para estas personas podría ser dedicar una o dos horas a organizar las comidas de la semana, prepararlas y congelarlas para ser consumidas en los próximos días.

5. Pon a prueba tu creatividad.

Existe otro grupo de personas que no consume verduras habitualmente porque no les agrada el sabor o nos les parecen alimentos suficientemente atractivos. Para ellos, será importante recordar que las verduras no solo pueden consumirse en ensaladas, sino también en un sinfín de preparaciones como salsas, cremas, a la parrilla, en smoothies, salteadas, en sopas, aliños, entre otros.

Dato

Es importante tener en cuenta que las verduras tienen muchos beneficios para la salud, ya que son fuente de muchas vitaminas, entre las que destacan la vitamina A, vitamina B9 (ácido fólico), potasio y fibra, ayudan a disminuir el colesterol malo y a aumentar el colesterol bueno, reducen el estreñimiento y favorecen la salud gastrointestinal, mientras ayudan a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo.