La congestión vehicular se incrementa con el pasar de los años. No importa si vamos en transporte público o en auto particular, todos nos vemos afectados por el tráfico que cada vez se vuelve más denso e intolerable. Sin embargo, en algún momento te has puesto a pensar qué podemos hacer para ayudar a reducir el tránsito vehicular. Sí, porque todos podemos hacer algo para lograrlo, tanto los conductores como los peatones, podemos conseguir que haya un tráfico más fluido.

Según la Fundación Transitemos, en su portal, indica que el principal motivo de que tengamos un tránsito bastante congestionado es porque no contamos con una buena cultura vial. Entonces, es momento de poner en marcha las reglas de tránsito, si todos las siguiéramos, el tránsito sería más fluido y menos estresante. Aquí reunimos cinco hábitos que pueden ayudar a reducir el tránsito vehicular.

Una buena manera de contribuir es que hagamos uso del transporte público . Toma el Metropolitano, el tren, el corredor azul y en lo posible evita sacar tu auto. No solo colaboras con la reducción de la congestión vehicular, sino que también contribuyes con el cuidado del medio ambiente.

. Toma el Metropolitano, el tren, el corredor azul y en lo posible evita sacar tu auto. No solo colaboras con la reducción de la congestión vehicular, sino que también contribuyes con el cuidado del medio ambiente. Haz uso de los paraderos , no tomes el autobús en cualquier lugar, eso genera que los carros que siguen se detengan. Haz uso de los puentes peatonales y no arriesgues tu vida. Asimismo, si tu posición es de conductor, lo más recomendable es estar siempre concentrado. No te pases la luz roja, ni aceleres cuando se encuentra en ámbar y, sobre todo, dale prioridad al peatón.

, no tomes el autobús en cualquier lugar, eso genera que los carros que siguen se detengan. Haz uso de los puentes peatonales y no arriesgues tu vida. Asimismo, si tu posición es de conductor, lo más recomendable es No te pases la luz roja, ni aceleres cuando se encuentra en ámbar y, sobre todo, dale prioridad al peatón. Cuando vayas a usar una intersección o a entrar o salir de la autopista, del transporte compartido o del carril rápido, no esperes hasta el último minuto para incorporarte. También puedes usar el método de alternancia para incorporarte a un carril, usa todo el carril y de esa manera asegura una incorporación fluida y segura.

Si la carretera por donde vas es doble vía, nunca uses la otra vía para adelantar, pones en riego tu vida y de los de tu alrededor.

Puedes planificarlos con cuidado de manera que solo sea preciso realizar un viaje a la semana para conseguir todo lo que necesites. De esta forma, tendrás que realizar una menor cantidad de viajes y pasarás una menor cantidad de tiempo conduciendo y de esa manera contribuirás a reducir el tránsito vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: