Las altas temperaturas del verano que han sobrepasado los 30° C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), no solo pueden afectar su ánimo (cansancio, bochorno y mal humor) ante el encierro por la cuarentena, sino también podría conducirlo a infecciones estomacales si es que no se prevé que los alimentos que va a consumir están en perfecto estado.

Giuliana Saldarriaga, nutricionista del portal Salud en casa, mencionó que en época de verano no es coincidencia que ciertas comidas, luego de ingerirlas, nos caigan mal. “La multiplicación de microorganismos en los vegetales, frutas, carnes blancas, rojas y otros productos es el doble en esta temporada, por ello, es necesario conocer y aplicar cuidados especiales para que no terminen fermentándose o descomponiéndose”, afirma la experta.

La especialista en nutrición familiar comparte cinco prácticas para evitar que pueda sufrir daños estomacales:

Frecuente lavado de manos

Durante la preparación se debe practicar de manera continua el lavado de manos con agua y jabón. Debido a que al limpiar y botar los residuos en un tacho de basura podría adquirir algún germen y pasarlo a la comida.

Distribuir los alimentos de forma correcta

No solo se trata de colocar las cosas donde resulte más fácil cogerlas, sino de mantener cada producto a la temperatura conveniente y de asegurar su limpieza. Por ejemplo, las botellas o tarros con leche deben estar en la zona más fría y no en la puerta de la refrigeradora, pues el constante abrir y cerrar puede descomponer este alimento. De igual forma, las verduras se deben meter al cajón (parte inferior) en una bolsa de plástico o en su envoltorio original si van empaquetados.

Desinfectar adecuadamente frutas y verduras

Antes de prepararlas es importante lavarlas con algún desinfectante. Utiliza 3 gotas de lejía, por cada litro de agua. Deja reposar las frutas y verduras por 30 minutos y luego enjuagarlas con agua limpia para consumirlas. Esto lo protegerá de enfermedades bacterianas, como la salmonella, o de tipo vírico, como la diarrea.

Alerta a la fecha de caducidad

Por comprar rápido o los famosos 3x2 en productos embolsados, muchas veces no miramos la fecha de vencimiento de algún alimento. Esto conlleva a riesgos para la salud (bacterias como la E. Coli), que puede causar intoxicaciones.

Use varias tablas de picar

Las bacterias pueden sobrevivir en la superficie y contaminar alimentos que no se van a cocinar a altas temperaturas. Para la cual se aconseja una tabla de corte separada para evitar las contaminaciones cruzadas en las que los microorganismos pasan de una comida a otra.

La experta alertó que se debe tener mayor cuidado en niños y adultos mayores, por lo que su sistema inmunológico es más frágil y consumir alimentos descompuestos o mal lavados, les generaría una fuerte intoxicación alimentaria, vómitos o cólicos.