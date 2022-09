Son muchas las personas que no logran concentrarse al momento de estudiar o de trabajar. Quizás no tengan un método para orgarnizar su tiempo para cada actividad y eso hace que se distraigan con mayor facilidad en otras cosas. La mente va a mil por hora, y por momentos llegarán mensajes como: “me olvidé de hacer esto o aquello”, voy a darle una ojeada a mis redes sociales, contestaré el correo, etc. Y si nos damos cuenta, no logramos avanzar en los estudios ni en el trabajo, pero hay truquitos que los ayudarán a estar motivados y lograr resultados positivos.

En una vistazo por Twittter, vi un hilo que me llamó a atención, pues daban consejos de cómo motivarse en el trabajo. El experto en ventas y marketing en Internet, Alvaro Pareja de The Ads Studio comenta que la motivación no es algo que llega antes de trabajar o estudiar. Te llega después, cuando empiezas. Asi que lo más importante y difícil es sentarse sin ganas. ¿Y cómo lograr esto que parece imposible?

1.- Sigue la regla de los 5 minutos:

Cuando quieras hacer algo y no sientas motivación, ya sea estudiar o trabajar en algo, toma la decisión de hacerlo durante 5 minutos. Y luego, si no te apetece seguir, paras. ¿El truco?

Que después de sólo 5 minutos haciendolo algo, lo más probable es que no quieras parar. Te llega la motivación. Si no lo crees, haz la prueba ahora mismo con la tarea que más te haga procastinar.

2.- Técnica Pomodoro:

Consiste en establecer bloques de tiempo para una tarea específica. “El que me funciona mejor es la de 50/10. 50 minutos de trabajo cronometrado y 10 de descanso”, detalla.

Ojo: el descanso es obligatorio asi como los 50 minutos de trabajo.

♥Tip: Si te cuesta mucho empezar con 50 minutos de trabajo, puedes cambiarlo por el 25/5. Que se parten en 25 minutos de trabajo enfocado y 5 minutos de descanso. En este descanso haz algo que te guste como tocar guitarra, ver Twitter o tomar el sol un rato.

3.- Ponte objetivos al trabajar o estudiar:

Es decir, no nada más te sientes a trabajar y ya. Ponte una tarea específica como: resumir y estudiar un tema del libro. Contactar a 5 clientes, pero hay condiciones. Este objetivo tiene que ser alcanzable dentro de los 50 minutos de un Pomodoro. Si es más largo, puedes dividir la tarea en varias partes para que te quepa en un bloque de 50 minutos.

♦¿No sabes cómo?

No importa. Empieza calculando a ojo el tiempo que te va a llevar. Si fallas no pasa nada. Esto puede resultar complicado de medir los primeros días, pero una vez te acostumbres, podrás calcular muy bien cuánto tiempo tardas en hacer tus tareas.

Hablemos de los enemigos...

4.- Elimina todas las distracciones:

Me refiero a:

- Los sonidos y vibraciones de tu teléfono.

-Las aplicaciones web de tu ordenador.

-Tu tentación de abrir una red social.

Y nada de tener abierto Whatsapp.

¿Necesitas ayuda?

Para esto tienes programas como: Cold Turkey que te bloquean tu PC durante el tiempo que le digas. Nada más pones el tiempo o las palabras que quieres escribir y sólo podrás trabajar hasta que se cumpla el objetivo que pusiste.

Y ojo con las ‘Infinite pools’. ¿Te ha pasado que entras en Twitter por procastinar, miras el reloj y has perdido una hora? Las Infinite pools son todas las redes sociales que tienen contenido infinito. Solo tienes que actualizar la página y listo, contenido nuevo para malgastar horas y horas.

¿Sabes cuáles son las Infinite pools?

Twitter.

Instagram

Tik Tok.

Youtube.

Etc.

Cualquiera en la que pierdas la noción del tiempo. Por supuesto, también se incluye Netflix. Y por último...

5.- Bloquea tus sentidos:

Para que la mente fluya, necesitas controlar lo que escuchas. Si puedes, utiliza audífonos con cancelación de sonido para aislarte del exterior. Aquí un par de apps para ayudarte:

Se ha demostrado que los sonidos de lluvia o del mar te ponen en un estado mental de calma o relajación. También funciona muy bien el ruido de fondo de una cafetería, un suave murmullo. Pruébalo con app gratis como Coffitivity o A Soft Murmur.

“Mi combinación favorita son los sonidos de lluvia, tormenta y cafetería con ‘A soft Murmur’. A la vez, música de jazz relajante en Youtube (sin cantante para evitar distracción).

En resumen:

1.- Usa la regla de los 5 minutos.

2.- Técnica Pomodoro.

3.- No sólo te sientes y ya.

4.- Elimina todas las distracciones.

5.- Bloquea tus sentidos.

