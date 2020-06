Debido a la pandemia que vivimos, la forma tradicional de estudiar ha cambiado y eso ha hecho que los maestros tengan que lograr sus objetivos de enseñanza a través de la educación virtual. Pero ellos no pueden hacerlo solos, necesitan el apoyo de los mismos estudiantes y de los padres de familia. Es una colaboración conjunta con un mismo fin. Para lograr el éxito es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. Los maestros deben considerar que enseñar a distancia no quiere decir tener a los niños por horas frente a la computadora, sobre todo cuando la conectividad no es la mejor y encima muchos hogares no cuentan con una PC, laptop o tablet.

2. También es importante elegir una tecnología adecuada que permita a los maestros armar las sesiones de clase, pensando en que se debe cumplir el propósito de aprendizaje, pero conociendo la realidad de los estudiantes. Esta decisión está en manos de las instituciones educativas.

3. Los alumnos deben disponer en el hogar de un ambiente adecuado para el estudio, con iluminación y ventilación suficientes, y sin distractores.

Asimismo, organizar los horarios y disponibilidad de los equipos necesarios, así como de los materiales y textos escolares.

4. Tanto alumnos como padres deben familiarizarse con la plataforma virtual que se esté utilizando para las clases.

Sabías que...

El proyecto educativo Pilares ofrece una plataforma virtual que cuenta con todas las herramientas necesarias para poder brindar educación a distancia de la mejor calidad, facilitando el trabajo de los docentes y alumnos.