Para llevar una vida saludable es necesario complementar la actividad física con una alimentación balanceada, que incluya gran variedad de nutrientes. Además, mantenernos activos nos ayuda a realizar todas las actividades que tenemos planificadas durante el día, sobre todo ahora que las cosas están regresando a la normalidad, las personas empiezan a regresar a los colegios, trabajos y universidades.

En la actualidad, realizar algún tipo de ejercicio o deporte es bastante común, tanto en hombres como mujeres; sin embargo, esto jamás asegurará el bienestar de las personas, ya que, para eso, influyen muchos factores. Uno de estos es la alimentación, indispensable para mantenerte fuerte, sano y verte bien. El rol que esta desempeña es fundamental, ya que mediante esta podemos mantener nuestra vitalidad, mejorar el rendimiento intelectual, prevenir ciertas enfermedades, tales como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, depresión, ansiedad y osteoporosis. Además, nos permite al cabo de cierto tiempo transcurrido, percibir cambios notorios en nuestro cuerpo.

“Muchos creen que comer saludable es comer todo el tiempo lechuga, ensaladas, frutas y/o verduras; sin embargo, esto no es del todo cierto. Cada persona requiere de distintos alimentos para lograr sus objetivos. En el caso de las que deseen adelgazar, habrá que subir las proteínas y disminuir los carbohidratos, pero en caso alguien desee aumentar su masa muscular, hay que aumentar tanto la proteína , como los carbohidratos, incluyendo camote, papa, arroz, entre otros. Siempre debemos de recordar que no todos los cuerpos son iguales”, señaló Israel Tejeda, Líder Técnico de Smart Fit Perú.

BUENA RECOMENDACIÓN

Para que una persona se encuentre correctamente alimentada, debe llevar una dieta equilibrada, es decir variada y con todos los alimentos básicos, desde cereales, hasta legumbres, lácteos, entre otros, ya que cada uno cumple distinta función en nuestro organismo.

♦Pan, cereales, arroz, pasta. Tienen muchos carbohidratos y algunas proteínas; sin embargo, son los encargados de proporcionar la energía necesaria para mantener una adecuada temperatura corporal y realizar nuestras actividades habituales.

♦Frutas, verduras, hortalizas. Tienen importantes cantidades de minerales, vitaminas y de fibra y, cumplen una función reguladora, es decir, facilitan y controlan los procesos metabólicos esenciales del organismo.

♦Leche y productos lácteos. Tienen un alto contenido de calcio y proteínas animales. Cumplen la función plástica, es decir, ayudan a formar los tejidos del organismo durante el crecimiento y reponer el continuo desgaste de los tejidos ya existentes.

♦Grasas y aceites. No todas las grasas son perjudiciales, además las grasas son necesarias en la dieta por tener sustancias imprescindibles para el organismo y para el transporte de algunas vitaminas. Nos producen energía.

♦Legumbres, patatas, frutos secos. Nos proporcionan energía, ayudan a formar y reponer los tejidos del organismo y, facilitan ciertos procesos metabólicos del cuerpo.

♦Carnes magras, pescados, huevos. Son la principal fuente de proteínas de origen animal. Ayudan a formar músculo, reponer y formar tejidos. Definitivamente indispensable y categorizadas como aliados fundamentales para aquellas personas que realizan deportes.

GUÍA PROFESIONAL

La orientación profesional es fundamental para mantener un balance entre el ejercicio y la alimentación, pues si juntamos a un entrenador personal con conocimiento en actividad física, junto a un nutricionista, estaremos más propensos a generar buenos resultados y, por ende, llegar a los objetivos que nos trazamos.

“Realizar cualquier actividad física sin mantener una buena alimentación guiada por un profesional, no es lo recomendable, pues para estar totalmente saludables, no bastan con ir a un gimnasio, realizar un deporte, etc. Nada de esto nos garantiza encontrarnos bien de salud. Empleando los estereotipos, puedo añadir que conozco a muchas personas que se les ve bien a simple vista; sin embargo, se enferman constantemente o no llegan a tolerar una rutina completa de ejercicio, así como también hay personas de contextura gruesa que sufren de anemia y otras enfermedades. Esto, en la mayoría de los casos, se debe a la mala alimentación.”, señaló el experto de Smart Fit Perú.

