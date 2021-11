Hace unos días, Antonny Salazar Ubaldo (27) hizo noticia tras frustrar un asalto y capturar al hampón que intentó robar en su academia de artes marciales, en El Agustino. Y no es la primera vez que se enfrenta a la delincuencia en su barrio. Conozcamos más de este maestro de jiu–jitsu japonés que se ha convertido en todo un héroe en la zona.

Antonny, ¿cómo detuviste al delincuente que entró a tu academia?

Él entró con un cuchillo. Fueron las madres que se dieron cuenta porque yo estaba de espaldas. Uno de mis alumnos lo reconoció debido a que días antes intentó hacerle daño, pero él se defendió.

No dudaste en ir tras él…

No, incluso salí sin zapatos. Lo correteamos y junto a mis alumnos lo reducimos y le amarramos las manos con una correa. Luego lo llevamos a la comisaría.

¿Es la primera vez que frustras un robo?

La verdad es que no. Ya van tres veces.

¿No tienes miedo?

No, por el contrario. Yo me siento contento de saber que mi preparación en artes marciales sirve para ayudar a las personas que lo necesitan. Dios me ha dado el don de usar mi cuerpo como arma y lo uso para el bien.

Cobra Kai peruano tiene 27 años y vive en El Agustino. (Foto: Trome)

¿De igual forma actuarías si el delincuente tuviera una pistola?

Ahí la situación es diferente. Si está cerca, sí puedo defenderme, tengo cómo hacerlo. Pero si se encuentra a dos metros lo mejor es rendirme porque no puedo poner en riesgo mi vida.

¿Quién te puso ‘Cobra Kai’?

Fue Paco Bazán y lo hizo porque ayudé a una señora que estaba siendo arrastrada por un delincuente.

¿Desde hace cuánto practicas artes marciales?

Desde que tengo 13 años. Empecé con karate, luego con boxeo. Pero en un altercado que tuve me derribaron al piso y yo creía que, como practicaba deportes, nunca podía pasarme eso. Entonces, decidí ingresar al mundo del jiu-jitsu japonés.

¿Enseñas este deporte?

Sí, tengo mi escuela. Enseño a niños desde los 4 años. Somos en total 36 personas. Además, también soy docente de educación física y entrenador de defensa personal.

Antonny Salazar es experto en jiu-jitsu japonés saca cara por vecinos de El Agustino. (Foto: Trome)

¿Tienes alguna alimentación específica?

La comida peruana es muy rica y a veces uno come de más. Tengo un amigo nutricionista que me ayudó a armar una dieta balanceada para tener todos los nutrientes. Además, antes de entrenar consumo un plátano o yogur para que me den fuerzas.

¿Alguna recomendación a las personas ante un robo?

Les recomendaría que se pongan a practicar artes marciales, eso los ayudará a saber defenderse porque la delincuencia está en aumento y uno no se puede quedar de brazos cruzados.

‘Uso mi cuerpo como arma para el bien’. (Foto: Trome)

¿Dónde te pueden encontrar?

En Facebook como Cobra Kai Peruano.