Cocinero prepara y vende pizzas al paso en la autopista Ramiro Prialé [FOTOS]

POR: SAMANTHA AGUILAR



“Mis ganas de salir adelante me impulsaron a tener este negocio innovador”, dice Jaime Bravo, un cocinero que tuvo la gran idea de preparar pizzas en un horno móvil que instala todos los días a un lado de la autopista Ramiro Prialé, en Lima Este. Este Emprende Trome dice que sus principales clientes son camioneros, microbuseros, taxistas y hasta viajeros que pasan por esta transitada arteria.



Bravo nos contó cómo se le ocurrió abrir este negocio. "Yo viví en Buenos Aires un tiempo, viajé porque tenía muchas ganas de salir adelante. Allá trabajaba en una pizzería como asistente de cocina. Volví porque mi mamá murió y luego me puse a estudiar cocina", recordó melancólico este emprendedor de Lima Este.



s Usa un horno ecológico.

¿Siempre quisiste tener un negocio?

Toda la vida, pero no sabía que podía lograrlo.



Es muy innovador tener una pizzería móvil...

Sí. Tenía que hacer algo creativo y creo que conseguí llamar la atención de la gente.



¿Dónde compraste este horno?

Lo mandé a fabricar, es un horno ecológico.



¿A qué hora empieza la atención?

Mi pizzería rodante se llama ‘Valebra’ y estamos desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche. Tengo cuatro hornitos. Tres en la Ramiro Prialé y uno en la avenida Separadora Industrial.

g Si pizzería rodante se llama 'Valebra'.

Eso significa que te está yendo muy bien...

Sí, pero así como me va bien, es un riesgo vender en plena carretera, porque ya me han robado cuatro veces. También hay gente que me está copiando la idea, pero como mis pizzas no hay.



¿Qué sabores son tu especialidad?

Preparo ocho tipos de pizzas, además de lasagnas y cerveza artesanal.



¿Cómo haces para marcar la diferencia?

Trabajo con embutidos de calidad y yo mismo hago las salsas. Soy un bravo de la cocina y tenaz porque he salido adelante a pesar de haber tenido una infancia dura. Podría decirse que soy el bravo de la Carretera Central.



¿Cómo fue tu niñez?

A los seis años vine de Huánuco porque mi padre falleció. Mi hermana y yo llegamos a vivir a la casa de unos tíos. Aquí he trabajado de todo, vendiendo verduras y en limpieza.



d Una de sus metas es abrir una pizzería en Carapongo.

¿Imaginaste el éxito?

No sabía que podía llegar, pero lo tengo gracias a mi perseverancia.



¿Quiénes son tus clientes?

Camioneros, viajeros, taxistas y personas que están de regreso a sus casas.



¿Cuál es tu próximo proyecto?

Abrir una pizzería en Carapongo. Pero también estamos vendiendo platos marinos en restaurantes móviles.

