Poco a poco el calor se asoma, y en esta temporada no hay nada más rico que disfrutar de un cóctel que nos refresque. Es por ello, que los especialistas de Aqará, el destilado de agave de los Andes, comparten tres exquisitas preparaciones a base de este destilado.

1. PICAFLOR ANDINO

En un copa long drink con hielo en cubos poner 2 onzas de AQARÁ Plateado, 1 chorrito de zumo de limón, 1 chorrito de jarabe de goma y 3 cubos de hielo. Completar con agua tónica premium. Si deas también puedes echar 1 chorrito de zumo de toronja rosada. Mezclar de arriba a abajo los ingredientes. Decorar con crusta de sol y media luna de toronja.

Picaflor andino.

2. MULITA SERRANA

Llenar una copa ‘long drink’’ con hielo en cubos, añadir 2 onzas de AQARÁ Plateado, 1/4 onza de zumo de limón. Completar con ginger beer premium y mezclar de arriba a abajo.

Mulita serrana.

3. SANGRITA

Macerar una cebolla picada en cubo con en el zumo de un limón por 15 minutos. Añadir 1 jugo de tomate britvic , 1 chorrito de zumo de naranja, sal de tabasco e inglesa. Mezclar todo y refrigerar. Servir en shots y acompañar con shot de AQARÁ Plateado.

Sangrita.

DATO

Aqará, el destilado de agave de los Andes, acaba de ganar doble medalla de oro en su versión Reposado y ser elegido ‘El mejor de los mejores’ (Best of Class) en la categoría ‘Otros destilados de agave’ (All other agave spirits), en el Concurso Mundial de Vinos y Espirituosos de Nueva York de este año (NYWSCOMP 2021).