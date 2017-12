Comas: Profesor enseña gratis danzas típicas a mujeres de bajos recursos

Lima Norte. “Mis maestros me enseñaron de forma desinteresada a bailar danzas peruanas, por eso hoy yo quiero hacer lo mismo y transmitir a mis alumnas lo que he aprendido”, afirma el profesor José Luis Rodríguez Fernández (45), más conocido como ‘El Puma del folclor’. Él dicta clases gratuitas a mujeres jóvenes y adultas en la comunidad católica Inmaculada Concepción de Comas.



De lunes a viernes, Rodríguez es maestro de primaria en el colegio nacional Franklin Roosevelt en Independencia, y en las tardes o fines de semana enseña a bailar danzas de la costa, sierra y selva a las integrantes de su agrupación Danzar Perú.



Cuenta que hace quince años realiza esta labor y su única intención es transmitir el arte de la danza a mujeres porque -agrega- quiere resaltar el género femenino en los bailes típicos del Perú.



“Me he dado cuenta de que mediante el baile mis alumnas, que tienen entre 15 y 45 años, fortalecen sus habilidades, conocen más sobre nuestra riqueza cultural y ganan confianza cuando participamos en concursos regionales”, señala.



CON LA FAMILIA

Este profesor comparte su labor social con su esposa Romery Cabanillas (42) y su hija Geraldine Rodríguez (13).

Ellas lo ayudan a organizar los horarios de las clases, alquilar los vestuarios para las presentaciones y hasta algunas veces han sido parte del elenco de baile.



“Mi familia me apoya y yo estoy muy orgulloso de lo que hago porque replico lo que a mí me enseñaron mis maestros”, expresa. (Pilar Cuya)



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.

​