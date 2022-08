Ya sea a las drogas, al juego, al sexo, al alcohol, o a lo que fuere, una adicción es un problema que no solo afecta a la víctima, sino también a las personas que la rodean. Muchas veces el entorno familiar no sabe cómo actuar, ni cómo comunicarse con el adicto porque este vive fuera del mundo real.

“Si ya descubriste que tu pareja tiene un problema de adicción, lo más importante es que afrontes el problema con total sinceridad, paciencia y pidas ayuda a un especialista lo más pronto posible. La adicción no se va por arte de magia, necesita un tratamiento”, comenta Ítalo Arrué, psicólogo experto en relaciones sociales.

El inicio del cambio es muy difícil, por lo que el especialista te da cinco consejos que te ayudarán a sobrellevar este momento:

1. Sinceridad ante todo. “Pero respeta sus tiempos. Deja que hable cuando pueda y no fuerces las cosas”, especifica.

2. Busca un especialista. “Tú o el gran amor que le tienes no van a curar su adicción, grábatelo. Necesita un tratamiento”, afirma Arrué.

3. Prepárate mentalmente y edúcate sobre la adicción de tu pareja. Así conocerás el terreno que estás pisando.

4. No lo juzgues. Es normal que pierdas la paciencia y el control, pero recuerda que él también está sufriendo. Esto es un reto para ambos.

5. No te dejes vencer por el problema. Da prioridad a tu salud mental y física porque tú también importas. ¡Respira!

CONSEJO

Si tu pareja está de acuerdo, pueden usar una campana cuando él o ella tenga ganas de caer en la adicción otra vez. Esto les ayudará a identificar y controlar las crisis.

Cuando terminamos con nuestro galán es necesario alejarnos de todo aquello que nos recuerde la relación amorosa, solo así podremos superar la ruptura y continuar. Esto incluye a su familia, no importa si te llevabas bien con su mamá o le tenías un cariño especial a su hermana. Si sigues en contacto con ellos, lo único que lograrás es reengancharte con él y vivir en constante angustia. Y la verdad, tú mereces ser feliz.

Para el psicólogo Martín Zurita no es recomendable mantener el vínculo afectivo con la familia de tu expareja. “Tienes que respetar tu duelo y darte el espacio y tiempo para reordenar tu vida. Si hablas, por ejemplo, con su mamá, ella en algún momento mencionará lo que está haciendo su hijo y, es muy probable que ese comentario te haga sentir mal y no te deje cerrar ese círculo en tu vida”, expresa.

CON RESPETO

Tampoco se trata de ser groseros con ellos o tratarlos mal. Si hay cariño, tú misma debes decirles que no es bueno para ti que mantengan comunicación, que prefieres alejarte de ellos por tu bienestar emocional. Recuerda que la decisión está en ti, tú debes velar por tu paz y tranquilidad interior. No te aferres ‘inconscientemente’ a algo que te hace daño.

RETOMAR LA RELACIÓN

Cuando superes la ruptura con tu chico y estés haciendo tu vida con total normalidad, si quieres, puedes volver a comunicarte con su familia. Pero ¿qué ganas volviendo a comunicarte con ellos? ¿Es necesario para ti retomar esa relación amical? Hazte estas interrogantes y responde con sinceridad.

CUIDADO

Si tienes una nueva relación amorosa, puede que a tu chico no le guste mucho que sigas frecuentando o hablando con la familia de tu ex. No provoques conflictos innecesarios entre ustedes, piénsalo.

