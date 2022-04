La confianza es uno de los pilares en una relación saludable, pero qué pasa cuando esta se pierde o se va quebrando de a pocos. Para Alexandra Sabal, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, esta situación afecta seriamente a la persona que desconfía, y la desgasta física y emocionalmente.

“Aparte de afectar la interacción con la pareja, también hace que pierda la concentración en el trabajo; tenga insomnio, tristeza, ansiedad, depresión y dolor muscular, y esté hiperatento o hiperatenta a los gestos, miradas o conductas del otro. Es recomendable identificar qué está sucediendo en la relación y ver soluciones”, indica la especialista.

¿POR QUÉ SURGE?

La desconfianza puede aparecer por una mala experiencia pasada, una crianza sobreprotectora en la infancia (si la pareja no nos sobreprotege es porque no nos quiere), un amor idealizado o por las conductas extrañas de tu amado o amada (mucho tiempo en el WhatsApp, no te avisa con quiénes sale, te oculta cosas).

CONSEJOS

♦Utiliza otro pilar de la relación: la comunicación. Explícale lo que sientes y escucha lo que te diga él o ella. No te exaltes ni levantes la voz.

♦Identifica la conducta que te genera desconfianza y díselo a tu pareja, tal vez no sabe que te hace daño.

♦Pueden asistir a terapia de pareja.

SABÍAS QUE...

Si después de buscar soluciones y ponerlas en práctica, no hay cambios en tu relación, evalúa y decide. Tu salud física y mental es importante, ¡no lo olvides!

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Qué hacer cuando tu nueva pareja te dice: ¿tu hijo o yo?

Si tu pareja te pone en esta encrucijada significa que no te quiere y menos a tu niño. La psicóloga Antonella Galli afirma que la primera opción siempre serán nuestros engreídos.

Si tu pareja te hace este tipo de exigencias significa que es una persona tóxica, narcisista, egoísta o que tiene un desorden mental. Foto: iStock.

Hace unos días un famoso cantante reveló que el punto de quiebre que causó la ruptura de su anterior relación se produjo cuando su expareja le dio a elegir entre ella o su hijo. Al margen de que si es verdad o mentira, surge la pregunta: ¿qué hago si me encuentro en esta misma situación?

Para la psicóloga Antonella Galli no hay nada que pensar, los hijos siempre estarán primero. “Si tu pareja te hace este tipo de exigencias significa que es una persona tóxica, narcisista, egoísta o que tiene un desorden mental. Por eso, debemos evaluar bien al hombre o mujer con quien iniciamos una relación amorosa, sobre todo cuando tenemos hijos de un compromiso anterior”, indica la experta y autora del libro ‘Tú importas. Manual para ser tu mejor amigo/a’.

BUENOS CONSEJOS

♦Cuando estés en coqueteos con alguien, asegúrate de que sea empático, así hay más posibilidades de que llegue a congeniar con tus hijos y quiera involucrarse en tus cosas.

PUBLICIDAD

♦Si notas que hay una ‘lucha’ entre tu pareja y tus hijos por tu atención, evalúa tu relación. Antes puedes hablar con él o ella y dejarle en claro que los cariños son distintos, que no hay por qué competir.

♦No permitas que te manipulen, aclara las cosas desde el inicio. Tus hijos son primero y punto.

SABÍAS QUE...

Habla con tus hijos y pregúntales cómo es la relación con tu nueva pareja. Escúchalos sin interrumpirlos, juzgarlos o decirles que están equivocados.

MÁS INFORMACIÓN:

Tuvo cita con una chica embarazada que conoció en Tinder y ahora crían al bebé juntos

Patricia Chirinos: “Aníbal Torres tendría que ir a verse con un médico”

¿Quién es Jorge López Peña? Esta es la hoja de vida del nuevo ministro de Salud de Pedro Castillo