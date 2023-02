Con la matrícula escolar llega la lista de útiles y comprarlos es un problema. Cuando debemos cuidar los bolsillos porque el dinero no sobra, los siguientes consejos son de gran ayuda para ahorrar y que la plata alcance:

1. BUSCA PROMOCIONES. Identifica en internet mejores precios. Visita mercados y ferias donde venden útiles y ve si tus tarjetas de crédito o débito tienen beneficios como pagos en cuotas sin intereses.

2. SOLO LO NECESARIO. Identifica qué productos tienes en casa, incluyendo útiles del año pasado como hojas sin usar y lapiceros, para a partir de eso recién comprar lo que falta completar.

3. COMPARA. Consulta a amistades, familiares y otros padres sobre dónde hay mejores precios. Anota precios y lugares para que puedas comprar más barato en uno y otro lugar.

4. CONOCE. Aunque lo ideal es comprar todos los útiles al inicio, las normas no lo obligan, por lo que si no te alcanza no hay problema. Compra lo que puedas, no te endeudes con intereses excesivos.

5. NO TE DUERMAS. No pretendas comprar todo hoy mismo, pero tampoco dejes pasar el tiempo porque algunas ofertas se acaban y los precios pueden subir por la inflación.

PRESUPUESTO

Elaborar un presupuesto para útiles evitará que desatiendas otras obligaciones, advierte la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

