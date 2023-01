Muchos estudiantes que han culminado la secundaria aún no tienen definido que carrera quieren estudiar, así lo confirma el informe del Grupo Educación al Futuro, el cual revela que 8 de cada 10 estudiantes de quinto de secundaria, es decir, 80% de jóvenes que culminaron sus estudios básicos el 2022, no saben qué carrera seguir.

Frente a esta situación, algunos padres pueden ejercer una presión excesiva para que sus hijos escojan la carrera en el menor tiempo posible o imponerles una carrera que ellos consideran; sin embargo, presionarlos solo generaría un conflicto interno para el joven.

“Los padres deben entender que en esta etapa, los adolescente aún pueden tener dudas sobre este tema. Lo mejor que pueden hacer es escucharlos para conocer sus ideas, expectativas y brindarles todo su apoyo”, señala Taniht Cubas Romero, directora de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú.

Precisamente, a fin de que los padres acompañen a sus hijos en este proceso de elegir una carrera profesional, la especialista brinda algunas recomendaciones a considerar:

1. Ayúdalo a diferenciar ‘hobbies’ de intereses profesionales

Si bien en algunos casos sí existe una predisposición para llevar a una carrera profesional el don natural, no tiene que verse como una ley. En estos casos es fundamental preguntarle al hijo cómo se ve en el futuro. Si se ve ganando dinero del ‘hobby’, es una buena señal.

2. Propicia el auto-descubrimiento

Hoy en día son varias las organizaciones que están adaptando nuevas formas de trabajo, consúltale a tu hijo ¿Cómo le gustaría trabajar? ¿Por su cuenta, en equipo, bajo proyectos, en una oficina, en casa, por horarios o jornadas? Esto lo ayudará a perfilar mejor sus gustos y preferencias y así realizar una elección de carrera más cercana a sus competencias.

3. Entiende que el mundo está en constante cambio

Hoy en día se pueden encontrar carreras que hace 10 años no existían e incluso disciplinas que antes eran muy demandadas y ahora ya no lo son. Si tu hijo tiene la idea de estudiar una carrera de la cual no se conoce mucho, lo mejor que uno puede hacer como padre es informarse sobre las nuevas disciplinas y entenderlas en un contexto donde las oportunidades son cada vez más globales.

4. Ten una comunicación efectiva y constante

Finalmente, la mejor forma de orientar a los hijos a elegir la carrera se basa en una comunicación efectiva y en entender que, como padres, llega el momento de dejar de intervenir para pasar a apoyar, esto permitirá que los hijos puedan reflexionar sobre su futuro y sus metas a conseguir.

“Cada joven necesita su tiempo para elegir su carrera, por ello los padres necesitan tener paciencia y evitar comparar a sus hijos con otros jóvenes, u obligarlos a estudiar una carrera de la cual no se sienten seguros, ya que a largo plazo esto puede generar que abandonen la carrera o si la culminan no se siente feliz en el ámbito profesional”, agrega Cubas.

