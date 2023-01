Tener a los hijos en casa durante las vacaciones de verano puede resultar una tarea bastante agotadora. No solo para la vida familiar, sino también para el ritmo al que la pareja estaba acostumbrada. Lo que nos lleva a pensar, ¿las vacaciones de los hijos pueden originar separaciones de los padres?, ¿cómo mantener viva la química en la pareja con los hijos gritando y llorando todo el día en la casa?

“Este es un tema bastante polémico porque es un punto de quiebre de algunas parejas y no debería ser así. Una relación sólida y comprometida no tendría por qué verse afectada. Al contrario, lo toman como ‘por fin tenemos tiempo de estar con nuestros hijos, ya que por el trabajo y estudios no hemos podido convivir con ellos’. Las relaciones que se rompen son las que no estuvieron bien desde el inicio”, sostiene la psicóloga Juliana Sequera.

Si tienen hijos en casa, la experta en parejas sugiere seguir estos consejos:

1. Separen las vacaciones familiares y las románticas

No está mal que de vez en cuando se animen a salir en pareja, claramente sin hijos o padres. No importa el lugar que sea, armen un plan romántico en pareja.

2. ¡Revivan la llama del amor!

Dejen a los chicos con la abuela o en vacaciones útiles y sigan teniendo relaciones sexuales. Si bien es cierto que teniendo a los hijos en casa es mucho más difícil, no dejen que la química sexual se pierda.

3. Hablen de todo, pero hablen

La comunicación es clave. Digan lo que sienten con sinceridad y sin miedo. De repente algo los estresa o no están de acuerdo con algunas cosas que pasan en la casa, es momento de decirlas.

4. ¡Valoren el tiempo con sus hijos!

Recuerden que pronto crecerán y se irán del nido. Aprovechen este tiempo donde todavía pueden pasar horas con ellos, más adelante ya no querrán estar con ustedes, sino con sus amigos.

DATITO

Muchas personas juzgan a las parejas que se dan una escapadita romántica y dejan a los hijos con los abuelos o tíos ¡Se equivocan! Por salud de la relación, necesitan hacerlo al menos una vez.

TE VA A INTERESAR:

Truquitos para aplicarse correctamente el bloqueador solar ¡Anótalos!

Se acabó el amor... ¿Cómo afrontar una ruptura matrimonial?

Isabel Preysler insistía a Mario Vargas Llosa para casarse, pero él no quería: ¿El motivo de su ruptura?

¿Por qué no quiero tener sexo con mi pareja?