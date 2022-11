Estamos a un mes de terminar el año y si aún no has decidido qué carrera estudiar, y tampoco sabes cómo elegir una, no te ‘jales los pelos’ ni te estreses demasiado con el tema. Para Julius Silva, coordinador de Psicología de ISIL , lo primero que debes hacer es examinarte tú mismo, esto te permitirá identificar tus cualidades y posteriormente evaluarlas con el fin de determinar aquellas que favorezcan las distintas actividades que puedan ayudarte a desempeñarte bien en la carrera.

“Pasar por un proceso de orientación vocacional puede ser de gran apoyo, ya que no solo aplica pruebas psicológicas, ni entrevista, sino también fomenta una búsqueda activa para identificar la carrera que vaya con el perfil del interesado. Asimismo, las charlas profesionales son el refuerzo de nuestros intereses, logrando, casi siempre, reforzar las decisiones al mostrarnos gran información de lo que se llevará en los años de cada carrera profesional”, indica Silva.

LO QUE DEBES HACER

1. HAZ UN LISTADO DE LAS CARRERAS QUE TE GUSTAN. Piensa qué materia te llama más la atención, pueden ser las ciencias, las letras, los números… Agarre una hoja y un lapicero y empieza de una vez porque los días están corriendo.

2. INVESTIGA LA CARRERA. Revisa diferentes fuentes para conocer a fondo, lo más que puedas, la carrera que te gusta. Asiste a talleres y charlas vocacionales, y si conoces personas que hayan estudiado la carrera que te interesa, pregúntales qué cualidades se necesitas y cómo es el campo laboral.

3. VISUALIZA TU CARRERA. Es importante que puedas visualizarte realizando actividades profesionales afines a la carrera que te gustaría seguir. Tienes que verte feliz, no aburrida ni desanimada.

4. OPORTUNIDAD LABORAL. Debes considerar el mercado en tu decisión y ver qué oportunidades de empleo hay en la zona o ciudad donde vives. Tal vez hay más trabajo para esa profesión en otra provincia.

5. ANALIZA TUS PROPIAS APTITUDES. Considera cuáles son tus cualidades y qué aspectos necesitas mejorar para que puedas desempeñarte como un buen profesional en el campo que has elegido.

6. EXAMINA TUS INTERESES. Luego de considerar todos estos aspectos, ¿consideras que te interesa la carrera?

SOLO ES UNA GUÍA

“Otro punto que debemos de tener presente es que la orientación vocacional solo es una guía que considera las variables de las respuestas brindadas por la persona, por lo que la última decisión siempre estará en ella. Si las opciones brindadas no son de interés, hay algunas acciones formativas que pueden ayudar a la persona a acercarse a la opción deseada”, finalizó el especialista de ISIL.

