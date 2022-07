Trabajar de algo que no te gusta es un suplicio, porque pasa a ser una de esas actividades que realizas por simple necesidad y por obligación. Sin embargo, hay maneras de estar motivado.

“Hacer pequeñas cosas que nos gustan logra una gran diferencia. Como tomar un rico desayuno antes de salir, escuchar las canciones que nos gustan al llegar, pensar en ese compañero que nos hace reír o saber que luego de terminar el horario podrás recompensarte con algo. De esta manera, asociarás tu empleo con positividad” , indica la psicóloga Ariana Quiliche.

Chef de un restaurante se nota estresado y cansado. (Foto: iStock)

Cuando no encuentres motivación, piensa en tus metas. ¿Qué quieres lograr?, ¿hasta dónde quieres llegar? Recuerda que para alcanzar lo que quieres y lo lejos que deseas llegar, necesitas levantarte y comenzar a trabajar.

Haz divertido el proceso, busca o añade algo a tu trabajo que te haga divertirte mientras lo haces. No te presiones, ve a tu ritmo y observa tu progreso. Mira todo el camino que has recorrido y los logros que has alcanzado.

Trabajadora de comida rápida se muestra estresada y cansada. (Foto: iStock)

Si sientes que no hay más techo, planifica tu salida. “Traza un plan: proyecta cuánto tiempo debes quedarte ahí y empieza a buscar otro empleo” , sugiere Quiliche.

