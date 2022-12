Si bien es cierto que estos días navideños están llenos de emoción, risas y esperanza (después de haber pasado casi tres años en pandemia), no todo es color de rosa en medio de las celebraciones.

Ya sea por la carga emocional, el estrés de comprar regalos, la coyuntura social, o simplemente porque no te gusta reunirte con determinadas personas, jamás faltan las discusiones familiares o amicales en las cenas de Nochebuena.

“La misma euforia de Navidad hace que todos estemos con las emociones a flor de piel, un simple malentendido puede terminar en una pelea interminable. Hay situaciones particulares que incentivan estas peleas, por ejemplo: tienes que ver al familiar que no te cae, estás peleada con alguien o no te gustan las reuniones. Es normal sentir un poco de estrés en estas fechas, lo que se debe evitar es ‘pisar el palito’” , comenta la psicóloga Eimy Valderrama.

La especialista nos recomienda cuatro consejos para que no pelees durante tu cena navideña:

1. Agradece por lo que tienes

Antes de perder la paciencia, recuerda el verdadero significado de la Navidad y sé agradecido. Mira a tu alrededor, observa con detenimiento a tus familiares o amigos y respira.

2. Procura no excederte con las bebidas alcohólicas

No ingieras mucho alcohol porque exacerba tus impulsos y propicia que a veces digamos cosas que no queremos decir.

3. Evita los temas polémicos

Trata de que el tema de conversación no involucre asuntos de política, religión o sexualidad. Si sabes que hay un tema sensible en la familia y que antes ha originado peleas, entonces no lo menciones. ¡Sé empático!

4. Pon música para relajar los ánimos

Está comprobado que la música relaja los ambientes más tensos. No tengas vergüenza y toma la iniciativa de cantar un karaoke o villancicos. Verás cómo todos se olvidan de por qué estaban discutiendo.

5. Si algo te fastidia, haz oídos sordos

En esta época, sobre todo en la cena navideña, intenta usar estratégicamente tu inteligencia emocional. Como bien dicen los expertos: Elige tus batallas. Lo mejor que puedes hacer, si algo te incomoda, es hacer oídos sordos y entender que no vale la pena discutir por eso.

