Hoy te contaremos cómo evitar estar picando entre comidas . El picoteo entre horas es una mal hábito alimenticio que a muchos les puede hacer engordar en cuestión de días, más aún ahora que pasamos más tiempo en casa debido a la pandemia del COVID-19. ¿Tienes idea de cómo dejar de picar comida entre horas? Te damos unos útiles consejos para evitar comer entre horas.

MÁS INFORMACIÓN: El secreto para conservar el culantro fresco por 10 días

A continuación, los mejores trucos para evitar el picoteo entre comidas:

1. Come 5 veces al día

Una forma de evitar picar entre horas es planificar bien las comidas. Comer a las mismas horas y estar bien nutridos, pues así será más difícil caer en la tentación. Piensa que si comes tres veces al día, no aguantarás sin comer nada tantas horas. Por ello, es posible que te entre hambre entre una comida y otra, y esto te llevará a picotear. Comer cinco veces al día es una buena técnica para no pasar hambre.

2. Desayuna bien

Según algunos estudios científicos, las personas que desayunan de forma correcta consumen después menos calorías durante el resto del día que aquellos que no desayunan. Y para que sepas qué ha de contener un buen desayuno, toma nota: proteínas, carbohidratos, grasas saludables y fibra. Esto te ayudará a evitar picar entre horas, pero recuerda que debes hacer tus cinco comidas diarias.

3. No te olvides de la fibra

Otro de los trucos para evitar comer entre horas es incluir en tu dieta alimentos ricos en fibra, una sustancia clave para el correcto funcionamiento del tracto digestivo. Asimismo, la fibra tiene efecto saciante para evitar picar entre horas. Generalmente, los carbohidratos complejos también son ricos en fibra, así estaremos evitando la hiperglucemia al mismo tiempo que nos cuidamos.

4. Come fruta

Si no puedes resistir la tentación de los snacks y los alimentos ultraprocesados para evitar comer entre horas, mejor que comas una fruta en lugar de alimentos ricos en carbohidratos refinados o grasas. Además, las frutas apenas contienen calorías, nos aportan agua y tienen muchas vitaminas y minerales.

5. Bebe agua

En las dietas destinadas a adelgazar, es básico evitar el picoteo, por eso los expertos recomiendan mantener una buena hidratación. Esto también nos ayudará a sentir mayor sensación de saciedad, así que si sientes la necesidad imperiosa de comer, prueba a tomar una infusión.