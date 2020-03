Frente a la expansión del coronavirus en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, México, Italia y Latinoamérica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades han hecho un llamado para no salir de casa y limitar las interacciones sociales para frenar la propagación del virus; sin embargo, si es necesario que salga de su hogar para comprar alimentos o medicinas, es importante que sepa que desinfectar o lavar su ropa es vital.

Si bien el Covid-19 se trasmite por secreciones respiratorias como la tos o el estornudo de una persona enferma, también puede transmitirse por el contacto físico y por el aire, por eso se recomienda mantener más de un metro de distancia de cualquier persona.

Además, puede propagarse a través de las manos, por eso la importancia de lavarlas continuamente y por más de 20 segundo, así como las superficies que se tocan con frecuencia.

El Dr. Carlos Zambrano, especialista en infecciones del The Loretto Hospital de Chicago, Estados Unidos , precisó a ‘Noticias Telemundo’ que "el virus puede durar varias horas en una superficie, hasta días, por eso es importante mantenerlas limpias, así como la ropa y las manos. No solo es importante desinfectar las manijas de las puertas, sino también la cocina, el baño y todos los espacios del hogar dónde las personas tienen más contacto, incluidos los aparatos electrónicos”.

¿Cómo hacerlo de manera correcta?

Si estás en casa respetando el pedido de no salir a la calle si no es necesario, es recomendable que abras las ventanas para que entre el aire fresco pues el virus se puede transmitir más en los espacios cerrados donde no hay mucha ventilación y las personas están muy cerca una de otras.

Por ello, si permaneces en cuarentena en casa debes desinfectar los objetos que hayan podido estar en contacto con la posible infección, como la ropa, pues las telas acumulan ácaros y gérmenes que podrían originar enfermedades infecciosas como el coronavirus. Entonces, ¿qué hacer para desinfectar la ropa? Sigue estos consejos de los expertos.

El método más clásico es hervirla durante 30 minutos, eso sí, verifica la calidad y las instrucciones de la prenda antes de hacerlo. Es conveniente utilizar agua caliente para lavar y dejar que se seque por completo .

Entre los tips caseros destacan el agregar vinagre, bicarbonato o limón al lavado para desinfectar las prendas de ropa, incluso algunos son blanqueantes y quitamanchas.

Otro producto que puedes utilizar es un detergente para desinfectar la ropa y eliminar los gérmenes.

Limpiar a conciencia todos los textiles del hogar que se puedan meter en la lavadora, como cortinas, ropa de cama, fundas de almohada o toallas del baño. Se puede agregar un poco de lejía (blanca o de color, según corresponda) en el compartimento de la lavadora específico para estos productos.

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la desinfección de superficies recalcan la importancia del uso de “agua y lejía” y lo mismo aconseja la OMS . En entrevista con AFP, el doctor español Jaime Barrio, médico de familia y en el Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madri, recordó que, para la ropa, incluyendo sábanas y toallas, se aconseja “lavarlas a 60 o 90 grados”, temperatura a la que “el virus se moriría”.

Recomendaciones para prevenir el coronavirus

Lavarse las manos de forma continua y por 20 segundos

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar

Al estornudar, cubrirse la boca y la nariz

No tener contacto con las personas con sospecha de infección.

VIDEO RECOMENDADO

Así debes lavar correctamente tus manos

Lavado de manos