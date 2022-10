Las herramientas del sistema financiero puede traer grandes beneficios para las personas, pero si no las utilizamos adecuadamente y no protegemos nuestra información sensible, todos podemos ser vulnerables al fraude financiero.

Eva Céspedes, Defensora del Cliente Financiero, comparte algunos consejos para evitar caer en las garras de los ciberdelincuentes:

1. No compartas la información de tus tarjetas

Ten siempre en tu poder tu tarjeta de crédito o débito, y evita que terceros accedan a la información contenida en ella (número, fecha de caducidad, código CVV, etc.), pues con esta información podrían realizar consumos por internet. Recuerda que las claves de tus tarjetas deben ser exclusivamente para tu uso personal, y lo mejor es no compartirlas ni siquiera con amigos o familiares.

Muchos de los casos de fraude se dan porque el usuario dio sus claves y contraseñas a personas que abusaron de su confianza y vaciaron sus cuentas. Foto: ¡Stock.

2. Tapa el código CVV de tu tarjeta de crédito o débito

El código CVV es de tres dígitos y figura atrás de tus tarjetas de crédito o débito. Es un código de seguridad con el que puedes realizar compras por internet. Lo mejor es memorizar este código, y luego taparlo con un sticker para que no sea leído por nadie en ningún lugar.

3. Verifica el remitente del mensaje, siempre

Muchas veces los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades financieras mediante llamadas, SMS o emails, e incluso pueden imitar la línea gráfica de la entidad. Nunca hagas clic en vínculos de dudosa procedencia. Lo mejor es no responder mensajes ni correos dudosos. Si recibes uno, comunícate con tu entidad financiera por los canales oficiales. Recuerda que los bancos nunca te contactarán para pedirte la clave de tus tarjetas.

4. Desactiva las opciones de compras que no usas

Las aplicaciones de banca móvil permiten activar y desactivar de manera gratuita las opciones de compras por internet, compras en el extranjero o retiro de efectivo. Una buena práctica es desactivar estas opciones si no las usas con frecuencia. Puedes activarlas cuando lo desees si alguna vez lo necesitas. Si no sabes cómo usar esta funcionalidad, consulta en la web de tu entidad financiera.

Tarjetas seguras. Foto: ¡Stock.

5. Activa las alertas de consumo

Tu app de banca móvil también permite activar notificaciones de alerta de consumo. De esta manera te llegará una notificación a tu celular cada vez que se realice un consumo con tu tarjeta de crédito o débito. Esto te permitirá identificar si hay algún consumo que no ha sido realizado por ti, en cuyo caso lo debes reportar de manera inmediata.

6. Navega en páginas seguras

El certificado SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo para mantener segura la navegación por Internet. Los sitios web que tienen este certificado de seguridad, mostrarán un pequeño candado al costado de la dirección web. Procura solo navegar en sitios seguros.

¿Qué se puede hacer ante pérdida o robo?

Finalmente recuerda que si sufres de pérdida o robo de tus tarjetas o de tu teléfono celular, debes contactarte inmediatamente con tu entidad financiera y solicitar el bloqueo de tus tarjetas. En caso pierdas tu celular, asegúrate de solicitar el bloqueo de tu banca móvil a la brevedad.

¿Dónde acudir para hacer consultas?

La Defensoría del Cliente Financiero (https://dcf.bancaparatodos.com.pe/) trabaja de manera independiente, y tiene esta visibilidad directa de los reclamos más frecuentes (es decir, los problemas más habituales con los que se topa la gente en el sistema financiero).