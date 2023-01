Actualmente, muchos adultos tienen problemas económicos debido a que no saben qué es la educación financiera y menos cuál es la importancia de la cultura del ahorro. Diversos estudios consideran que el analfabetismo financiero afecta al 70% de la población. Según el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF (2021), el 63% de los peruanos manifiesta que sus ingresos no les alcanzan para llegar a fin de mes y el 49% de ellos no podrían ser capaces de cubrir un gasto imprevisto equivalente a su ingreso mensual.

Estas cifras demuestran la necesidad de generar conocimiento y comportamientos para la toma de decisiones financieras acertadas. De acuerdo con los especialistas de Ediciones Corefo , promover la educación financiera en los más pequeños de la casa debe ser un elemento fundamental de su formación y debería formar parte de los planes de estudio.

A continuación, te dan cinco tips para enseñar a los más pequeños de casa sobre educación financiera:

1. Fomenta el hábito del ahorro. En este aspecto, puedes empezar con algo tan simple como regalarle al niño o niña una alcancía. De esta manera, aprenderá a ahorrar, motivará su esfuerzo, será más responsable y podrá fijar un objetivo claro de su ahorro. Por ejemplo, comprarse un libro que más le guste.

2. Propina para que aprendan a administrar. Puedes empezar ofreciéndoles una propina semanal. Poco a poco el niño aprenderá que el dinero es limitado, que debe priorizar porque no se puede comprar todo lo que quiera y que ahorrar requiere un esfuerzo.

3. Que aprendan el significado del dinero. Es primordial que los más pequeños de casa conozcan el valor del dinero, que se consigue trabajando y que se debe destinar a pagar cosas importantes como la comida o el colegio. Asimismo, el niño o niña debe conocer cuatro conceptos básicos: gastos, ingresos, ahorro e inversión. Debes explicarles la diferencia entre los gastos necesarios y los que no lo son.

4. Enséñales a comprar de forma inteligente. Otro aspecto que les puedes enseñar a tus hijos, es comprar de forma responsable. Por ejemplo, puedes explicarles por qué es importante comparar precios entre un lugar y otro para poder ahorrar. Analicen juntos cada producto con detenimiento.

5. Promueve la educación financiera con la tecnología. Los niños y niñas podrán aprender sobre educación financiera con estas innovadoras aplicaciones: Life Hub, Banqer o Goalsetter. Estas y otras herramientas digitales suelen utilizar juegos para que los más pequeños de casa aprendan de forma sencilla y divertida.

Finalmente, los especialistas de Ediciones Corefo señalan que el aprendizaje sobre educación financiera se puede realizar en función de la edad, de manera que todas las generaciones comprendan la importancia del dinero en la vida y cómo se gestiona de manera responsable.

