Hay una edad increíble en los bebés en la que puedes jugar tranquilamente sin sentir que puede descalabrarse por tratar de gatear o pararse. Es aproximadamente de los 6 a los 9 meses, pues ya se pueden sentar, así como estirarse hacia adelante para alcanzar objetos y comenzar a gatear.

Aunque a veces, por lo mismo, también puedes quedarte con muy pocas ideas. No te preocupes si a veces sientes que le hablas a la pared, aunque no lo creas, los bebés ponen más atención de lo que te imaginas y con estas ideas de juegos podrás estimularlo así como fortalecer su conexión, además no son necesarios tantos juguetes.

Así puedes jugar con tu bebé siguiendo las recomendaciones de ‘Naran Xadul’ :

● Una gran forma de entretenerlo es tener una conversación, por ejemplo puedes platicarle cómo haces una sopa, que sucede en cada habitación de la casa, lo que haces en tu trabajo. Conversaciones importantes, que estimularán su lenguaje así como su conexión. Es importante siempre hacer contacto visual, pues así aprende señas y gestos que es parte de la comunicación no verbal, a conocer nuevos sonidos y ver cómo se articulan las palabras.

● Describe todo lo que van a hacer, por ejemplo si vas a tender la cama es hora de recoger los juguetes ve diciéndole paso a paso todo lo que harás, con colores y tamaños.

● Otra actividad que les ayuda mucho es estar en el piso. Coloca tapetes para que pueda estar en el piso y así comience a gatear o especializar su forma de desplazarse. Coloca algunos objetos cerca y quita mesas o esquinas donde pueda golpearse.

● En una canasta coloca objetos comunes como cucharas de la cocina, frutas grandes, cajitas, llaveros o peluchitos que puedan estimular sus ganas de explorar. Cuida que los objetos sean de un tamaño mayor como para no poder pasar por un tubo de papel higiénico y que no los lastimen si llegarán a golpearlos contra ellos mismos, así como que no tengan pinturas tóxicas.

● Observa qué es lo que le gusta y cómo se entretiene con los objetos que tiene. Por ejemplo si le das aros para ensartar, no importa si lo que hace con ellos no es insertarlos en el tubo la forma correcta, deja que él explore , interviene lo menos que puedas y motívalo a aprender nuevas habilidades.

● A los niños les encantan las repeticiones, y aunque para ti no sea lo más divertido, para tu pequeño sí lo será, pues es la forma de dominar pequeños desafíos que una vez que lo logren, sentirán una gran confianza de sí mismos y sus capacidades.

● Otros juegos importantes son los de la angustia de separación, pues de está forma ayudarás a tu hijo a manejar la ansiedad de no verte. Con juegos como las escondidas o “¿dónde está bebé?” le puedes enseñar que aunque no te vean por un momento, vas a regresar. También puedes esconder sus juguetes y enseñarle cómo aparecen, debajo de sus cobijas o un cojín.

● De esta forma tu bebé logrará entretenerse, evita prender la tele o darle el celular, recuerda que la Asociación Americana de Pediatría recomienda cero pantallas hasta los 18 meses de edad.

Poco a poco descubrirás qué es lo que más le gusta a tu bebé, la clave está en observarlo y permitirle explorar.