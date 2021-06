Para que los alimentos se conserven mejor en la refrigeradora es necesario que cada uno esté en el espacio que le corresponde. De esta manera no se echarán a perder y, al momento de usarlos, no tendrás que buscarlos desesperadamente por no saber dónde están.

Aquí te damos unos útiles consejos para ordenar tu ‘refri’:

1. BOTA LO QUE YA VENCIÓ.

Lo primero que debes hacer es sacar todos los alimentos que ya vencieron o están malogrados, pues están ocupando espacio y también harán que tu ‘refri’ empiece a tener olores raros.

2. EN LA PUERTA.

Coloca en este espacio los condimentos o salsas como la mayonesa o mostaza. También pueden ir los vinos, jugos, leche y huevos.

3. ZONA SUPERIOR.

Aquí puedes poner las conservas, embutidos, quesos y alimentos que se encuentren listos para ser consumidos.

4. EL CAJÓN INFERIOR.

Está hecho para almacenar las frutas y verduras de todo tipo. Las hortalizas (lechuga, espinaca, acelgas) deben ir en bolsas para que se conserven mejor.

5. CONGELADORA (FREEZER).

Este es el lugar más frío de la refrigeradora y el ideal para las carnes crudas o aquello que quieras congelar.

DATO.

Para limpiar tu ‘refri’ puedes mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un litro de agua tibia. Moja un paño en esta solución y empieza.