Muchas veces nuestras semanas están muy recargadas, pasamos días metidos en reuniones virtuales y presenciales, tomamos clases y hacemos otras actividades que a veces nos alborotan el día. Sabemos que no somos unos robots para sincronizar al milímetro las cosas que queremos hacer, pero si nos organizamos con tiempo, planificamos cada acción, de seguro nos irá muy bien y reducirá el estrés que nos puede causar la desorganización.

Gabriela Gonzales de With Love Papelería nos da algunos consejos para organizar una semana productiva y exitosa, donde la ansiedad y la presión del día a día no se adueñe de nosotros, más bien que sea una semana donde cumplamos con todo lo propuesto, pero de una forma saludable y tranquila, sin presiones, sin ansiedad y sin miedo:

Toma una hora de tu fin de semana para revisar pendientes, organizar y planificar tu semana

Recuerda, que para avanzar hay que sembrar el camino, por eso te recomendamos revisar la semana que pasó, saca los pendientes que no lograste hacer, escríbelos en tu agenda y súmalos a tu nueva semana. También es importante hacerte preguntas como: ¿logré lo que me propuse? ¿Qué quiero lograr esta semana?, etc.

Separa un día en la semana para hacer una limpieza profunda

De esta manera no estarás preocupada pensando en que todo está desordenado y que tienes que llegar a casa a limpiar todo y ordenar, esto generan en ti ansiedad, no hay nada mejor que empezar una semana tranquila sin pendientes y sin ansiedad. No hay nada más relajante que regresar a una casa limpia y ordenada.

Alimentate de forma saludable

Toma un día del fin de smana y organiza tus compras, tu menú semanal, deja tus verduras y comida a medio preparar. Te dejo algunas opciones:

1.- Prepárate avena para 4 días.

2.- Sancocha huevos para 3 días.

3.- Corta y congela tus verduras.

4.- Deja aliño listo para la semana.

5.- Deja la fruta cortada.

Descansa tus 8 horas, acuéstate temprano el domingo

La idea es que puedas dormir tus 8 horas completas, para que puedas despertar con más energía, el descansar bien hará que tengas una mayor concentración y rendimiento en tu día.

Es lunes y despertar muy temprano es la mejor opción

Es el primer día de la semana y lo ideal es empezarla con la tranquilidad que requiere el tener una semana exitosa y no apurada. Al despertar agradece, puedes hacer una pequeña meditación, ejercicios, corre, leer, escribir tu diario, etc. Luego toma una ducha y un buen desayuno. El despertar temprano te ayudará hacer las cosas con calma.

Todas las mañanas revisa tu agenda antes de empezar a trabajar

Tómate unos minutos al inicio del día para revisar el plan de acción que haz creado para alguna tarea ardua que tienes por hacer en la semana. Esta revisión te ayudará a que tus días tengan un horizonte claro, y gastes tus horas en acciones claras para lograr tu objetivo.

Crea un calendario de las actividades que tengas que hacer en la semana

Recuerda fijar todas las actividades que tienes por hacer en esta semana, utiliza tu cuadro de prioridades para asignar en el recuadro correcto cada tarea que tienes por hacer. No todo es importante ni tampoco urgente. Aprende a diferenciar y a decir NO.

No olvides incentivarte, quién más que tú mismo para alentarte a seguir

Siempre ten presente el motivarte con alguna actividad recreativa, como: leer, ver tu serie favorita, salir a dar una caminata al aire libre, ver tus amigos, preprarate tu plato favorito, visita a algún familiar, dibuja o pinta, etc.

