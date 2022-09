Si una separación es de por sí muy difícil, empezar desde cero es otro cantar. Lo más probable es que al inicio te cueste demasiado alejarte de tu expareja y quieras volver a comunicarte a toda costa. Mirarás fotos y en medio de lágrimas querrás escribirle y hasta llamarlo.

Es ahí donde entra a tallar tu fuerza de voluntad y ganas de cerrar ciclos, ya que por algo se terminó la relación. No pierdas el control y mantente firme en tus decisiones.

Aunque será muy complicado al inicio, la psicóloga Eimy Valderrama brinda cinco consejos para que le pongas punto final a tu historia de amor y no sufras tanto en el intento:

Contacto cero

Lo más importante después de una ruptura es que no tengan comunicación para que ambos procesen el duelo de la separación. Este es el primer paso, pero también el que determinará que tan rápido logres olvidar a tu ex.

No mires sus redes sociales

Si no tienes fuerza de voluntad, bloquéalo de tus contactos. No sirve de nada que te pases horas y horas revisando su perfil de Instagram o Facebook para ver qué subió, o si ya sale con alguien más. ¡No es sano!

Aléjate de su familia

Ellos deben entender que eres la ‘ex’. Al menos al inicio de la ruptura corta vínculos con los familiares. Si son muy cercanos, seguro resultará muy doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer. Evita cualquier tipo de comunicación con ellos.

Mente ocupada

Retoma actividades que dejaste inconclusas o amistades que dejaste de frecuentar. La idea es que distraigas tu mente para que dejes de darle vuelta al asunto de la separación.

No busques olvidarlo con otro

Un clavo no saca otro clavo, lo hunde más. Recuérdalo. No inicies ninguna relación para olvidarte de tu ex pareja. Muchas personas hacen eso creyendo que es la mejor solución y al final terminan empeorando la situación.

DATITO

Si hay hijos de por medio, aclárale que la comunicación será estrictamente vinculada a ellos y en beneficio de su salud emocional. No caigas en confusiones.

