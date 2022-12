Con el inicio del último mes del año, muchas familias empezaron a decorar sus viviendas con adornos navideños, pesebres de todos los tamaños, muñecos patilargas, renos, el infaltable árbol y, por supuesto, las luces de colores . Buscan la manera de que sus casas luzcan lo más vistosas posible para recibir la Navidad y Año Nuevo. No obstante, durante estas fechas suelen registrarse más incendios, debido al uso de materiales inflamables o de artefactos eléctricos en mal estado que generan cortocircuitos.

Por ello, a dos semanas de celebrarse la Navidad, La Positiva Seguros nos brinda 6 consejos para evitar incendios en nuestras casas:

1. NO SOBRECARGUES LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Antes de colocar las luces navideñas, verifica las instalaciones de electricidad en casa, especialmente los enchufes. En caso que encuentres algún defecto en estos, llama a la brevedad a un electricista. Asimismo, no olvides apagar y desenchufar las luces al final del día o al salir de casa.

2. NO UTILICES NINGPUN APARATO ELÉCTRICO EN MAL ESTADO. No manipules instalaciones o aparatos eléctricos sin conocerlos. Revisa que todos tus adornos navideños eléctricos estén en un óptimo estado antes de conectarlos y corrobora que sus cables no estén pelados.

3. TEN CUIDADO CON LOS MATERIALES INFLAMABLES. No coloques productos inflamables cerca de los circuitos eléctricos. Asimismo, recuerda que es fundamental enseñarle a los más pequeños a no jugar con encendedores, fósforos y otros objetos que puedan provocar un incendio en casa.

4. NO DEJES VELAS ENCENDIDAS SIN SUPERVISIÓN. Muchos tienes coronas de adviento u otros adornos que necesitan velas encendidas para que se vean más vistosas. Solo prende estas velas cuando puedas monitorearlas, caso contrario, apágalas. Esto puede evitar muchas tragedias.

5. MANTENTE ATENTO AL MOMENTO DE USAR LA COCINA. Al momento de realizar la cena navideña, supervisa cuidadosamente el horno y no dejes secadores o trapos cerca de las hornillas. Asimismo, recuerda apagar siempre la llave de gas al terminar de cocinar o si vas a ausentarte por un tiempo indeterminado, y como no, al salir de casa.

6. CONOCE DÓNDE SE ENCUENTRA LA LLAVE GENERAL EN TU CASA. Saber dónde se encuentra la llave general en tu domicilio podría salvarte de un incendio. En caso veas chispas o se produzca un corto circuito –si tienes tiempo antes de que aparezcan las llamas- apaga la llave general. De esta manera, cortarás el flujo de corriente y, en muchos casos, la posibilidad de un incendio.

¡NO PIERDAS LA CALMA!

Si el incendio se produjo, no olvides que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene a su disposición la central 911 para atender las emergencias y urgencias con un sistema integrado mediante un número único que conectará con la policía, ambulancias, bomberos, servicios de serenazgo, entre otros. Recuerda usar con responsabilidad este medio de comunicación, no llames solo para jugar o hacer una broma.

