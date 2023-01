Ahora que los niños están de vacaciones suelen acompañarnos más a hacer las compras del día. Todo está bien hasta que ven algo que quieren y al no obtenerlo, hacen sus berrinches gritando, tirándose al piso y hasta llorando desconsoladamente. Para el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa los padres no deben pasar por alto esta conducta y, más bien, deben corregirla en el momento sin llegar a los gritos o golpes.

“Papá o mamá no deben consentir las rabietas de sus hijos porque si lo hacen una vez, los chicos lo interiorizarán y volverán a hacerlas, llegando hasta el chantaje emocional. Por eso deben idear maneras de controlar este comportamiento, si no pueden solos no está de más pedir ayuda a un especialista”, advirtió Hinojosa.

Qué hacer

RESPIRA PROFUNDO. Cuando empiece su berrinche, pregúntale rápidamente qué quiere. Evita los jaloneos y gritos porque empeorarás las cosas.

PONTE A SU NIVEL. Agáchate, cógelo de los hombros y dile por qué no puedes comprarle o darle eso que quiere. Hazlo con firmeza, si no entiende déjalo que reniegue unos minutos más, se cansará y calmará solo.

BUSCA UNA DISTRACCIÓN. Dile que se calme y que más tarde irán al parque, verán su programa favorito o que le prepararás ese postre que tanto le gusta.

CONVERSA CON ÉL. Cuando se le haya pasado el berrinche habla con él sobre el incidente. Según su edad, explícale por qué está mal que adopte esa conducta.

Sabías que...

No tomes las rabietas de tu niño como algo personal. No lo hace porque no te quiere, sino porque cree tener una necesidad.

¿Cómo calmar el llanto de tu hijo?

El llanto es una de las principales formas de expresión de los niños, ya que a través de las lágrimas intentan llamar la atención de sus progenitores. Sin embargo, muchas veces en vez de preguntarles qué les pasa, qué les duele o qué los está afectando, terminamos dándoles un fuerte ‘pellizcón’ en el brazo, jalándoles las orejas o gritándoles (en el peor de los casos, con insultos).

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que esos ‘métodos’ no ayudan en nada al buen crecimiento y desarrollo del menor; al contrario, hacen que se estanque o hasta retroceda en su aprendizaje. Para que tus niños ‘vuelvan a la calma’, el especialista recomienda lo siguiente:

♦Pregúntale qué le pasa. Por ejemplo, puedes decirle: ‘Luisito, ¿te duele alguna parte de tu cuerpo? Pero no lo hagas con gritos o de manera brusca. Sóbale la cabeza o coge sus hombros con cariño mientras le haces la pregunta. Eso le dará calma y confianza.

♦Sácalo a pasear. Si no te quiere decir nada y solo atina a llorar, dile: ‘Pepito, vamos al parque. ¡Vamos a divertirnos!’. La idea es que cambie de ambiente para que se distraiga y deje de botar tantas lágrimas. Pueden llevar a la mascota.

♦Ponle su música. A tu niño le deben gustar algunas canciones infantiles. Siempre ten a la mano sus temas favoritos, incluso ponte a bailar y cantar para que él se anime a seguirte y se olvide de llorar.

♦Haz volar tu creatividad. Utiliza títeres o muñecos para decirle que deje de llorar. Puedes buscar una media larga que no uses, pegarle unos ojitos y ponértela en tu brazo. Ahora empieza a decir frases como: ‘Toñito, ¿por qué lloras?’ ‘Eres un niño muy inteligente’. O algo más gracioso como: ‘Si lloras tanto, inundarás el planeta’. Verás que soltará una carcajada o al menos se sorprenderá.

MÉTODO CARIÑOSO

También puedes calmar su llanto con gestos cariñosos como los abrazos y besos. Además, no olvides decirle lo importante que es para ti y que también te pones triste cuando llora.

