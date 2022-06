En nuestro país, los casos de bullying escolar no tienen cuando parar y los reportes lamentablemente van en aumento. Los chicos que son maltratados en el colegio dan señales cuando algo no está yendo bien, muchas veces dejan de comer, se vuelven ansiosos, piden a sus padres no ir al colegio con diferentes excusas, se vuelve menos sociables y hasta pueden llegar a atentar contra ellos mismos, haciéndose cortes en zonas donde no se les puede ver.

Es triste ver que ciertos comportamientos, que son parte del bullying se han normalizado en la sociedad. Un claro ejemplo: cuando los chicos les ponen ‘apodos’ a sus compañeros, que los hagan caer durante la formación o que se burlen del alumno cuando expone un tema en la pizarra. Y así nos pasaríamos el día enumerando acciones que no son correctas y que lo único que hacen es causar daño al menor.

Estamos expuestos a una problemática muy grande y preocupante, donde los padres deben prestar atención a los signos de alerta que den sus hijos. El estar cansados por el trabajo e irse a dormir sin conversar con su chico nos quita un tiempo valioso, pues ese acercamiento nos ayudará a darles la confianza que ellos necesitan para escuchar sus dudas y también sus miedos.

Para profundizar este tema tan amplio, convesamos con la psicóloga María Pía Vidal del portal Bienestar Espacio, quien nos habla sobre el bullying, sus consecuencia y cómo saber si mi hijo es víctima:

¿Qué es bullying?

Se llama bullying o también conocido como acoso escolar, a aquella agresión que se da entre un acosador y una víctima. La agresión puede ser física o psicológica, es una agresión intencionada, donde el papel de la víctima y del agresor cumple un rol jerárquico; es decir, el agresor está por encima de la víctima de alguna manera especifica o ante una situación especififca, y esto lo hace para obtener un beneficio.

El acoso escolar se puede dar en cualquier lugar, a nivel institucional, pues recordemos que se da dentro de las escuelas, en el pasadizo, en el baño, en el salón, a la hora del recreo, en trabajos grupales o en diferentes escenarios.

¿Cuáles son las características de las personas que son victimas de bullying?

Hay ciertos indicadores que nos puedan ayudar a detectar a una persona que es víctima de acoso escolar. El niño o el adolescente puede tener un tipo de discapacidad física, puede presentar alguna habilidad diferente, tiene dificultad para aprender ciertas cosas, problemas de lenguaje, que los hacen ser blanco de burlas.

Otro indicador, es que las víctimas hayan sufrido un caso y ante esta experiencia previa hayan normalizado la acción o que haya sido víctima de acoso y nunca habló.

Otro indicador, es que la persona tenga otra nacionalidad o tenga otra cultura u orientación sexual diferente.

¿Cómo actuar frente al bullying?

Para actuar frente al bullying se necesita de un trabajo multidisciplinario, donde hay muchos actores involucrados al momento de accionar frente a la problemática. Cada escuela cuenta con un psicólogo, en el centro educativo hacen campañas de prevención, etc.

Es vital que la maestra cuente disponibilidad de escuchar los problemas del niño para que pueda romper el circulo. Y que la docente tenga una actitud de escucha, ya que ella es el vínculo más próximo, y que luego pueda derivar el caso al psicólogo, quien es el encargado de evaluar el caso.

Este es un trabajo en el que entra la docencia, la psicologa y los padres. En cuanto a los papás, ellos deben tener un buen temple, porque normalmente, suele responder de manera impulsiva contra los atacantes. Ellos deben tener una actitud de validez y escucha y además, deben actuar rápidamente. En vez, de decirle: hijo pégale, es mejor que les enseñen a resolver las situaciones con la comunicación.

¿Cómo identificar si mi hijo o hija es víctima de bullying?

Es importante conocer los comportamientos del niño o el adolescente, pues nos mostrará un indicador si hay cambios durante la etapa que sufre el bullying. Muchas veces las víctimas no suelen hablar por miedo , o se ven mermado por constantes chantajes del agresor.

Algunos indicadores nos ayudan a tener una pista como por ejemplo: si nuestro hijo llega con algún tipo de golpe o agresión física, llegan con algún material que utilice roto, los lentes destrozados e incluso cuando ponen cualquier excusa para no ir a la escuela.

En el aspecto alimenticio: come más o come menos, se vuelve ansioso. En el rendimiento escolar puede bajar las notas, no tiene amigos y se aisla.

Una alerta es que algunas personas pueden llegar a generarse autolesiones, empiezan a dañarse el cuerpo (brazos, rostros, piernas, etc). Es importante poder estar atentos a un cambio en las rutinas de los chicos.

¿Qué consejos le daría a los padres frente a esta situación?

Mucha observación del comprotacmieno del hijo, escucharlos, dialogar con ellos, mostrar apertura a los que nos están contando, mantener la calma, no incurrir en conductas impulsivas, decirles que ellos no son culpables de nada, comunicar el caso lo antes posible al colegio, darles oportunidades para que puedan desarrollarse en otros ámbitos sociales ( talleres, cursos, etc).

Factores que hacen que los niños sean agresores

Son variables, pero la violencia familiar está presente, muchos de los chicos vienen de hogares disfuncionales, autoritarios o permisivos (los padres no ponen límites), estar expuestos a constantes contenidos violentos, las influencias de su circulo amical del niño o adolescente, la falta de habilidades sociales que son vitales porque nos ayudan a resolver problemas.

¿Qué pasa si no se corrige a tiempo el bullying?

La víctima se genera autolesiones, el niño desencadena algunos comportamientos como: tristezas profundas, dejar de hacer actividades, depresión, desarrollar ansiedad. En casos extremos, la víctima acaba con su vida por estar expuesto a tanta violencia.

♦SÍseVe, el portal para denunciar hechos de acoso escolar

Existe el portal Siseve creado por el Estado que orienta a los padres, al docente y a todos los involucrados en este tema. Aquí pueden resolver sus dudas y reportar cualquier hecho de violencia en el colegio. Además, podrán ver las estadísticas de casos reportados.

Te puede interesar:

Minsa sobre los que graban casos bullying en colegios: “Es un acto violento que expone a víctimas”