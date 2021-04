Esta es la primera entrega de ‘Habla, Señora Ley’, la columna de la reconocida abogada Rosario Sasieta. Aquí, cada lunes, la ‘Señora Ley’ ayudará a conocer y entender los derechos que amparan a las mujeres en nuestra sociedad, aquellos que deben ser respetados y defendidos siempre, sin excepción.

¡Hola, mujer Trome!

Seguramente ya me conoces. Mi nombre es Rosario Sasieta, pero todos me conocen como la ‘Señora Ley’, sí, como esa sabrosa salsa de mi amigo Tito Nieves.

El apelativo no es gratis, te diré. Me la he ganado a punta de poner el pecho por miles de mujeres víctimas de maltrato y debo reconocerlo con orgullo. No es una tarea fácil, menos en un país en donde solo el 2020 se registraron 121 feminicidios (duele decirlo, pero es la realidad).

Soy abogada especialista en violencia de género y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tengo 40 años de trayectoria defendiendo a mujeres y niños violentados.

Hoy, con mucho entusiasmo, inicio una nueva etapa en Trome. En este espacio te enseñaré a reconocer a un agresor, a cómo detectar una agresión y a dónde acudir. Te daré esos tips que necesitas para cuidarte y cuidar a tus hijos.

Solo con la prevención y la alerta temprana podremos lograr que las cifras se detengan. Además, te guiaré en procesos legales que piensas que son complicados, pero en realidad podrás tramitarlos fácilmente, como el divorcio o la solicitud de pensión de alimentos.

Antes de comenzar, solo déjame decirte que no estás sola, que siempre habrá un familiar, un amigo o un conocido dispuesto a escucharte. Busca ayuda y asesoramiento ante el más mínimo indicio de maltrato. Hazlo, mujer, antes de que sea demasiado tarde.

Empecemos :

Hace algunos años conocí a María. Estaba casada con Tomás y tenían un hermoso hijo. Ella era una mujer alegre y en las reuniones familiares se convertía en el centro de atención por su destreza para el baile. Tenía una sonrisa franca, contagiosa. Le gustaba usar vestidos cortitos y ceñidos, y pintarse los labios de carmín intenso. Su cabello ondeado, que revoloteaba con su caminar, era lo que más llamaba la atención.

Como toda pareja joven, María y Tomás, vivieron una hermosa luna de miel los primeros cinco años de relación, cuando ella empezó a notar cierto cambio.

De pronto, para Tomás, los bailes de María le parecían indecorosos, sus carcajadas una incitación al coqueteo, sus vestidos ceñidos algo descarados y su cabello, demasiado extravagante. Tomás no solo lo pensaba, sino que lo manifestaba. Comenzó con un “amor, creo que ese vestido te queda muy corto”, “mi vida, me parece que le sonríes mucho a tus amigos”, “María, no deberías maquillarte mucho”.

En un principio, ella creyó que se trataba de los celos normales de un hombre que ‘protege’ a su mujer. Pronto, el tono de Tomás cambió. Sus palabras dejaron de ser sugerencias para convertirse en órdenes. “Quítate ese vestido, tu cuerpo es horrible”, “Deja de sonreírle a tus amigos, pareces una p****”, “No te maquilles, igual eres horrible”. Además, le escondía el celular y comenzó a desaparecer su ropa.

Ella no lo notaba o no quiso hacerlo, sino hasta que Tomás, en un ataque de celos, le lanzó una cachetada. Fue cuando María llegó a mí.

Identifica si eres víctima de maltrato psicológico

Mujer, la violencia psicológica es una de las agresiones más comunes y difíciles de percibir. Se trata de una conducta impropia que busca controlar, humillar, avergonzar, mediante insultos o frases que causan daños psicológicos. Puede ser el primer paso para la violencia física.

¿Cuáles son los primeros indicios?

Amenazas, insultos, humillaciones relacionados al aspecto físico de la persona, a su inteligencia, a su capacidad.

¿Qué tipo de personas ejercen este tipo de violencia?

Las personas agresivas, con ideas machistas, de personalidad narcisista, drogadictos y manipuladores.

¿Existe algún patrón en el hombre?

Este patrón violento se observa generalmente en las personas de ideas machistas. Pero la violencia es transversal a todos los estamentos de la sociedad.

¿Cómo podemos reconocer la violencia psicológica?

Parejas que discuten mucho.

En casos de infidelidad.

En personas dominantes y machistas.

Las víctimas cambian sus rutinas y se vuelven retraídas.

¿A dónde puedo acudir, llamar y/o denunciar?

Al Centro de Emergencia Mujer (CEM) más cercano o a través de la línea telefónica (01) 626-1600 – Anexo 1005, de su sede central en Lima.

La Línea 100, servicio gratuito las 24 horas, todos los días de la semana.

El chat 100 a través del siguiente link: http://chat100.aurora.gob.pe/

La Fiscalía – Ministerio Público más cercano o su central telefónica (01) 625-5555 o la línea gratuita 0-800-00-205. Página web www.fiscalia.gob.pe

Cualquier Comisaría cercana.

La ONG Flora Tristán, que ofrece ayuda legal y consejería para las mujeres víctimas de violencia. Teléfonos (01) 433-2000, 433-0694, 433-2765 y pagina web www.flora.org.pe

Los Juzgados Especializados de Familia.

