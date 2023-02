Febrero está caracterizado por ser el mes donde se celebra el amor en todas sus formas, ya sea en pareja, amigos, familia o con cualquier persona a la que le tengamos un cariño especial. Sin embargo, también es importante celebrar el amor propio. No importa si actualmente tienes o no pareja, o si acabas de terminar o empezar una relación recientemente, en cualquier caso, debemos recordarnos que los actos de amor comienzan por uno mismo.

Ante ello, los especialistas comentan que existen cinco lenguajes del amor: practica palabras de afirmación, pasa tiempo de calidad, engríete con regalos, realiza actos de servicio y rodéate de buena energía. Y qué mejor que aplicar esos lenguajes a nuestra vida diaria y con nosotros mismos.

¿No sabes por dónde empezar? AVON nos comparte cuatro ideas para celebrar el amor propio en San Valentín, que es la excusa perfecta para poder engreírse y pasar un día especial poniendo en práctica los lenguajes del amor en nosotras mismas.

Escoge tiempo para ti

Experimenta con el maquillaje, con la ropa, con diferentes estilos que te hagan sentir segura y empoderada. Intenta tener días dedicados solo a ti, a tu cuidado personal, mental y físico. ¡Aléjate de las preocupaciones!

Dedícate palabras de afirmación

Mírate al espejo y observa cada detalle de ti que te hace única ante el resto. Así como expresas tu amor por los demás, es importante que te digas cosas positivas y seas amable contigo misma. Haz que tu San Valentín sea un día único.

Rodéate de personas con buenas vibras

Es clave para sentirse amada. Reúnete con las personas que más quieres en un ambiente cálido y compartan tiempo de calidad, abrazos, bailes, intercambio de regalos y otras actividades que hagan divertida la reunión. La familia y amigos son perfectos para acompañarnos en estas fechas.

Engríete con regalos

Un autoregalo por San Valentín es una muestra de amor infinita hacia ti. Y es que a veces nos olvidamos de nosotros mismos con el ritmo de vida frenético y las tareas del día a día. La nueva fragancia Lov | U de AVON es el regalo ideal gracias a su aroma a néctar de frambuesa, esencia de rosas y madera cachemira que harán que la fragancia sea única para ti.

NO EXISTE EXCUSA PARA DEJAR DE CELEBRAR SAN VALENTÍN

Se puede celebrar el amor y la amistad contigo misma y con esa persona especial. Asimismo, recuerda que no hay que esperar la llegada de esta fecha para celebrar el amor propio, para celebrarte, para darte ese capricho que tanto quieres o para mimarte como te mereces.

No permites que nada ni nadie dañe este día especial. Arréglate por ti y para ti, no para agradarle al resto. Recuerda que la protagonista de tu vida eres tú, no los comentarios o lo que piensen los demás.

