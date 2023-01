Al igual que los seres humanos, nuestros engreídos de cuatro patas también pueden sufrir golpes de calor en verano, sobre todo en las horas pico o si no están suficientemente hidratados.

“Cuando un perro sufre un golpe de calor, los síntomas más comunes y visibles son: respiración muy rápida o forzada, salivación excesiva, falta de equilibrio, temblores, cianosis (tono azul en la piel por mala oxigenación) y aumento del ritmo cardiaco. Los efectos de un golpe de calor pueden ser irreversibles y hasta causar la muerte”, indican expertos de Purina.

Asimismo, los especialistas de Purina comparten algunos tips para prevenir un golpe de calor en tu mascota:

1. Paseos en horas prudentes

Sácalo a pasear en horas no tan soleadas y a lugares con sombra. Puedes optar por muy temprano en la mañana o al finalizar la noche. Será más tranquilo y cómodo para tu engreído de cuatro patas.

2. ¡Jamás lo dejes en el carro!

Por ningún motivo lo dejes encerrado en el carro. Si está mucho tiempo en un ambiente sofocante, sin aire y bajo el sol, puede ocasionarle problemas graves e irreparables. Incluso hasta la muerte.

3. Cuidado con los perros ancianos y cachorros

En verano préstale más atención a los peluditos cachorros y ancianos porque son más delicados que los demás.

4. ¡Siempre agua!

Cambia su agua con frecuencia para que esté fresquita y le haga bien. Y si sales con él, siempre lleva un recipiente con agua. En verano deben estar más hidratados de lo normal.

5. Actúa y llévalo al veterinario

Si observas alguno de estos síntomas, hidrátalo poco a poco con agua fresca o templada y llévalo al veterinario de inmediato.

Los golpes de calor son muy frecuentes en los animales, sobre todo en los perros o gatos abandonados en la calle, o en las mascotas de familias que no toman las correctas precauciones. Sin embargo, un golpe de calor no es tan simple como parece, puede causar la muerte de tu engreído. No te descuides y mantén los ojos bien abiertos para reconocer las señales.

LA REGLA DE LOS 5 SEGUNDOS PARA EVITAR GOLPES DE CALOR

Para los humanos es muy fácil darnos cuenta si el clima es apropiado o no para salir. Por ejemplo, en la temporada de verano, nos echamos bloqueador, nos ponemos sombrero, lentes y usamos prendas cortas para refrescarnos. Si el sol es muy intenso, optamos por quedarnos en casa.

Pero con los animalitos es distinto. Ellos necesitan que su humano les ayuda a detectar ciertas cosas. Así como por instinto cogen todo lo que encuentran en el suelo y casi siempre se lo comen, pasa lo mismo con el calor. Por eso, existe una famosa práctica que ayuda a los padres de mascota: La regla de los 5 segundos.

Antes de pasear a tu perro, coloca tu mano sobre el cemento de la vereda y déjala ahí por cinco segundos. Si no toleras y la retiras antes, quiere decir que tu peludito tampoco lo hará y las almohadillas de sus patitas sufrirán y podría ser muy peligroso para él. Por el contrario, si toleras con facilidad, entonces no esperes más, ponle la correa y sácalo a pasear.

Procura llevar un recipiente de agua para cada salida, así se mantiene hidratado en el paseo y disfruta mejor su salida al parque.

