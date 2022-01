Tecnología. ¿Cuántas veces has tenido problemas con tu computadora y has querido tirarla al piso porque no reaccionaba? Tranquilo, antes de llevarla a un técnico, hay ciertas cosas que puedes hacer para hacerla funcionar mejor y no afectar tu bolsillo. Para esto, CY Chen, gerente de desarrollo de Asus Perú, nos brinda las siguientes recomendaciones:

1. LIBERA LA MEMORIA RAM

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu laptop está lenta? Aunque no lo creas, este problema es muy frecuente y arreglarlo es sencillo. Sucede que mientras más programas se encuentren abiertos simultáneamente, más RAM consumirá. Por eso, es mejor cerrar los programas o las ventanas que no estés usando en el momento. Una buena opción es revisar de manera periódica los programas instalados pulsando CTRL + MAYS + ESC y poner ‘finalizar tarea’ en aquellos que ya no necesites.

2. BUSCA ACTUALIZACIONES

Mantén actualizado tu sistema operativo y demás programas que uses con frecuencia para que no te salgan ‘errores’ y luego quieras tirar al piso tu PC o laptop porque no responde como deseas.

3. APAGA Y REINICIA LA COMPUTADORA

Luego de hacerlo, espera un par de minutos y usa tu computadora con normalidad. Este sencillo ejercicio puede ‘salvarte la vida’, no olvides ponerlo en práctica con frecuencia. Otra alternativa es desinstalar el programa que no está funcionando bien, volverlo a instalar y reiniciar.

4. PON EN ACCIÓN AL ANTIVIRUS

A veces los problemas de la computadora se deben a virus maliciosos que se descargaron con otros programas sin ser detectados o al abrir una página web. Haz un análisis con frecuencia, de ser posible, todos los días.

SABÍAS QUE...

‘My Asus’ es una aplicación (app) que ayuda a diagnosticar y resolver problemas en los dispositivos, descargar o actualizar software y controladores. Descárgala en tu máquina.

