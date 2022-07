Cuando tu pareja te traiciona sientes que el mundo se te viene abajo. Muchas veces te preguntas si la culpable fuiste tú o qué dejaste de hacer para que él busque en la calle lo que no encontró en el hogar.

Lo cierto es que tu vida cambia por completo y una de las cosas que se demora más en recomponerse es la confianza que tenías hacia la persona que era el amor de tu vida.

La psicóloga Esther Perel sostiene que antes de hablar de reconstruir la confianza es indispensable identificar qué tipo de infidelidad fue, si se trató de un ‘desliz’ o de una relación larga, pero, sobre todo, la pareja debe definir si quiere continuar o terminar.

Además, nos brinda cuatro consejos que te ayudarán a pasar por ese trance sin mucho dolor y, si lo quieres, dar nuevas oportunidades:

1. Recupera tu vida y tu autoestima. Haz cosas que te hagan feliz.

2. No te vuelvas paranoica. Deja de obsesionarte con ‘¿dónde y con quién está?’. ¡Confía!

3. No busques detalles sórdidos. Evita preguntas como ‘¿Qué tiene ella o él que no tenga yo?’.

4. Recuerda que el perdón y la confianza es un proceso largo. ¡Ten paciencia!

TAMBIÉN PUEDES LEER:

¿Cómo probar que se es víctima de violencia psicológica?

Como no deja moretones en la piel, muchas mujeres dudan si denunciar o no las constantes agresiones verbales de las que son víctimas por parte de sus parejas. “Como él no me pega, las autoridades van a decir que no es grave o que soy muy sensible”, es uno de los pensamientos que atraviesan sus mentes.

El maltrato psicológico es una agresión contra la pareja y está basado en una condición de superioridad que podría terminar en violencia física. Foto: iStock.

Estos temores a denunciar cobran fuerza cuando ellas asumen que será muy difícil probar este tipo de violencia ante la justicia. Nada más lejos de la realidad. Las mujeres pueden frenar la agresión psicológica porque nadie tiene derecho a insultarlas ni humillarlas.

PRUEBA CLAVE

La doctora María del Carmen Barragán sostiene que la prueba psicológica que se le practica a la víctima, luego de que presenta la denuncia ante el Juzgado de Familia, es determinante para que el fiscal evalúe el daño psíquico, la afectación mental e incluso el grado de nerviosismo en la mujer, producto de los continuos ataques de su pareja.

“Hay que aclarar que la violencia psicológica no solo es cuando el hombre insulta, sino también cuando hace comentarios, tanto en público como en privado, que menoscaban la autoestima y el amor propio de quien dicen amar”, afirma.

PERFIL PSICOLÓGICO

Al igual que la víctima, el denunciado también se someterá a la pericia psicológica con el objetivo de conocer si es un hombre dominante y manipulador. El fiscal analizará ambos resultados y de demostrarse la agresión, enviará la denuncia al juez para que dicte sentencia.

Si hay testigos que respalden las afirmaciones de la denunciante, el juez lo tomará en cuenta. También otorgará medidas de protección a la víctima. “Jamás le hará conciliar con el agresor, por el contrario, ordenará que el hombre se retire del domicilio y se mantenga lejos de la mujer, a una distancia de 100 metros como mínimo”, indica.

SENTENCIA

Casi siempre el agresor tiene que pagar una reparación civil a favor de la agraviada, hacerse cargo de su tratamiento psicológico y, si el daño psíquico es muy grave, puede irse a la cárcel, según el criterio del juez. Eso sí, su accionar quedará como precedente.

TE VA A INTERESAR:

‘Chino Risas’, el cómico del pueblo, brilla en la plataforma de YouTube

Aprende a guardar tus alimentos en la ‘refri’ y durarán más tiempo

Conoce 3 excelentes maneras de disfrutar un delicioso panetón

¿Qué son las bandas compresivas? Y cómo usarlas de manera segura para mejorar tu entrenamiento físico