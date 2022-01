Sin duda, la compra de una vivienda es una decisión muy importante. Para lograr el anhelado sueño de la casa propia y evitar inconvenientes económicos, legales o de infraestructura , Luis Casas, docente de la carrera de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), brinda cinco recomendaciones a tomar en cuenta durante esta búsqueda:

1. Revisa la documentación

Asegúrate de que el título de propiedad figure a nombre de la persona con quien realizas la compra-venta. Algo muy importante también es la constancia de pago de impuestos. “Estos requisitos se pueden consultar en Registros Públicos, donde puedes pedir información sobre la titularidad de la propiedad, cargas o hipotecas. En la municipalidad puedes consultar las deudas de impuesto predial y verificar que la vivienda esté saneada. A veces no se verifica esto desde un inicio y se dan casos de falsificación de documentos, que terminan en la vía legal”, comenta el docente.

2. Toma en cuenta el estado de conservación

Es importante ver cómo está la vivienda que deseas adquirir y cómo funciona al interior. “Lo ideal es que la antigüedad no sea mayor a 10 años, pues tendrías que contar con un presupuesto adicional para hacer refacciones. Si se trata de una vivienda ya construida, revisa que funcionen las cañerías, conexiones eléctricas para usarlas sin inconvenientes por un tiempo, hasta que realices una remodelación”, explica Luis Casas.

3. Evalúa la zona de ubicación

Es importante conocer la zona donde está la propiedad porque podrás saber si hay proyectos de parques o alamedas que se ejecutarán y darán más valor al predio. “Las municipalidades tienen proyectos de construcción. Es importante conocerlos porque, además, esto hará atractivo el lugar donde vas a vivir”, indica el docente.

4. Realiza una visita técnica con profesionales

En el caso de que se busque construir una casa, un ingeniero o un arquitecto te pueden ayudar a tomar una mejor decisión para evitar mayores gastos a futuro. “Un profesional te orientará sobre el tipo de suelo o lo que necesitarás para la construcción. Algunas veces, al costado hay casas que no tienen mucho refuerzo y pueden dañar tu construcción. Además, esto te ayudará a evaluar el tema estructural y la renovación estética a realizar”, sostiene.

5. Ten todos los detalles para la firma de contrato

Debes contar con todos los documentos pertinentes para concretar la firma en una notaría. Es mejor no dejar nada para después. “No olvides que todo termina cuando inscribes tu predio y realizas el cambio de nombre en la municipalidad y en las empresas prestadoras de servicios, como de agua y luz. Hay gente que aprovecha que los nuevos propietarios no cambian el nombre de su propiedad y las pretenden volver a vender. Evita problemas futuros y no olvides dejar todo arreglado”, finaliza Luis Casas.

