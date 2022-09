“Estoy triste, me voy a comprar un helado”, “Estoy estresada me voy de compras”, estas y otras frases son muy comunes en personas que huyen del problema que las aqueja para refugiarse en compras que realmente no las necesitan. Esta situación puede volverse un problema de salud mental si no lo corrigen a tiempo.

Conversamos con la psicóloga Massiel Martel, quién nos explica sobre las causas que lleva a las personas que tienen este problema y nos da algunas recomendaciones de prevención.

La especialista dice que antes de entrar al tema de las compras compulsivas, hay que saber, ¿cuáles son las conductas compulsivas?, pues esto se da normalmente cuando la persona tiene ansiedad, estrés o hay un mal manejo emocional que las hace caer en una serie de conductas compulsivas.

Conductas compulsivas:

Las más comunes son las drogas (alcohol u otras sustancias), comer (siempre tienen que tener algo en la boca).

Las relaciones de dependencia (tóxicas): la persona no puede estar sola, siempre tiene que tener una pareja y estar con amigos.

Actividades: hay personas que se van a dedicar compulsivamente a una actividad específica, como el trabajo exagerado, los juegos, las relaciones y las compras.

Causas

Esto se debe mayormente a una baja autoestima, tiene mucho sufrimiento por dentro, hay un mal manejo emocional y necesita llenar ese vacío afectivo con cosas. Son personas que no tienen límites, pues nadie les enseñó a ponerles un stop. Las redes sociales también impulsan en el tema de las compras.

La adicción a las compras

La adicción a las compras, es cuando se da manera intensa. Al inicio se daba como una actividad lúdica, donde la persona disfruta ir de shopping, pero luego se va volviendo en una necesidad, pues se siente aliviada y tranquila cuando hace dicha acción.

¿Por qué hacemos compras de manera compulsiva?

Porque no sabemos gestionar las emociones, no tenemos una regulación adecuada y busco una actividad compensatoria para sentirme bien.

¿Por qué se puede convertir en una adicción?

Imagínate a una persona que está estresada, tiene un problema constante con su pareja, problemas en el trabajo, ¿entonces qué hace? Se va de compras y lo va haciendo algo constante hasta convertirse en una adicción sin darse cuenta.

¿Qué pasa si no corregimos esta conducta?

Como toda adicción nos va a llevar a un plano extremo.

¿Qué es una adicción?

La adicción ya es un problema de salud mental, pues son actos que la persona no puede regular por ella misma. En muchos casos, saben que están endeudados, pasan por una crisis económica terrible y sin embargo, no puede dejar de hacerlo. Por ello, es necesario acudir a un experto que los ayude a ver de dónde vienen esos vacios emocionales.

♦Consejos de prevención

Hay que evitar compensar una situación emocional, estrés o ansiedad con compras, esto es clave para cualquier conducta compulsiva como: la comida, el tabaco, el alcohol, incluso las compras. Si me siento triste, con fastidio o estrés evitar comprar. Hay que identificar el momento en que me siento mal y viene a la mente ir a comprar.

Los compradores compulsivos prefieren ir solos a las tiendas, lo ideal es que vayan acompañados de alquien. Hacer una lista de las cosas que necesitan, tener un presupuesto ajustado.

